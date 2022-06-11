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Мишустин назначил Максима Колесникова на пост замглавы Минэкономразвития

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Максима Колесникова заместителем министра экономического развития, следует из его распоряжения. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Колесникова Максима Александровича заместителем министра экономического развития Российской Федерации», — говорится в документе.

До назначения Колесников возглавлял департамент секторов экономики в Минэкономразвития.

Мишустин назначил замминистра экономического развития главой Росстата
Политика
Сергей Галкин

11 мая Мишустин назначил бывшего замглавы министерства Сергея Галкина, который курировал вопросы региональной политики и регионального развития, главой Росстата.

Теги
Михаил Мишустин Колесников замминистра Минэкономразвития
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