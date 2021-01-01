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Политика ,  
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В правительстве решили оптимизировать 45 министерств и ведомств

Реформа государственного аппарата затронет подразделения, которые выполняют обеспечивающие функции
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Правительство утвердило постановление о реформе госаппарата, которая затронет 45 министерств и ведомств. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабинета министров.

Как отмечается в сообщении, планируется сократить 74 подразделения, «выполняющих обеспечивающие функции», а также 37 заместителей руководителей федеральных органов.

«Не может эффективно работать структура, в которой заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти курирует структурное подразделение, где работают лишь десять человек», — поясняет вице-премьер Дмитрий Григоренко.

По его словам, будут исключены конструкции, которые увеличивают административные издержки, снижают оперативность и качество решений, а главное — размывают ответственность.

Правительство ликвидирует восемь институтов развития
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Вид на здание Дома правительства РФ

30 ноября премьер-министр Михаил Мишустин дал несколько поручений с целью формирования ключевых показателей эффективности для институтов развития. В частности, глава правительства распорядился создать межведомственную рабочую группу по оптимизации организационной структуры институтов развития.

Как ранее сообщали собеседники РБК, кабмин в рамках реформы принял решение ликвидировать восемь институтов. В их числе — Фонд развития моногородов, АО «Особые экономические зоны», Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвест и Агентство по технологическому развитию. Также будут ликвидированы три структуры, которые отвечали за развитие Дальнего Востока. Это Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

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Автор
Артем Филипенок
правительство Михаил Мишустин административная реформа
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