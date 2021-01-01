В правительстве решили оптимизировать 45 министерств и ведомств

Реформа государственного аппарата затронет подразделения, которые выполняют обеспечивающие функции

Фото: Олег Яковлев / РБК

Правительство утвердило постановление о реформе госаппарата, которая затронет 45 министерств и ведомств. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабинета министров.

Как отмечается в сообщении, планируется сократить 74 подразделения, «выполняющих обеспечивающие функции», а также 37 заместителей руководителей федеральных органов.

«Не может эффективно работать структура, в которой заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти курирует структурное подразделение, где работают лишь десять человек», — поясняет вице-премьер Дмитрий Григоренко.

По его словам, будут исключены конструкции, которые увеличивают административные издержки, снижают оперативность и качество решений, а главное — размывают ответственность.