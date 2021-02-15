Мишустин уволил зама Силуанова и куратора гособоронзаказа в ФАС

Своих постов лишились Андрей Круглов, пришедший в Минфин из «Газпрома», и Михаил Евраев, курировавший в ФАС управления контроля гособоронзаказа и контроля размещения государственного заказа

Андрей Круглов (Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»)

Заместитель министра финансов России Андрей Круглов освобожден от занимаемой им должности, соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин. В документе отмечается, что замглавы Минфина уволен в связи с сокращением его поста. В начале февраля по той же причине был уволен еще один замглавы Минфина — Антон Дроздов, ранее руководивший Пенсионным фондом России.

В Минфине Круглов, назначенный на пост замглавы ведомства в мае 2019 года с поста зампреда правления «Газпрома», курировал вопросы инвестиций в части межправительственных соглашений. После отставки Круглова у главы Минфина Антона Силуанова осталось десять заместителей, в том числе два первых заместителя.

Постановление о реформе структуры госаппарата Мишустин подписал 31 декабря 2020 года. В соответствии с ним в центральных аппаратах ведомств исполнительной власти будет сокращена 741 должность, в том числе 36 заместителей руководителей, а также 74 структурных подразделения. В целом численность центрального аппарата исполнительной власти будет сокращена на 5%, а территориальных органов — на 10%.

Другим распоряжением Мишустин отправил в отставку заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаила Евраева. Замглавы ФАС был уволен по его собственной просьбе, следует из документа.

Евраев был назначен замглавы ФАС в ноябре 2018 года, на своем посту он курировал управления контроля строительства и природных ресурсов, по контролю за государственными и муниципальными информационными системами, контроля государственного оборонного заказа и контроля размещения государственного заказа.