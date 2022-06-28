Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 56,05 (+0,09) Инвестиции, 27 июн, 16:17
Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 53,36 (+0,04) Инвестиции, 27 июн, 16:17
Песков назвал предельные цены на газ темой переговоров G7 с «Газпромом» Политика, 14:00
Суд в Москве арестовал Илью Яшина на 15 суток Политика, 13:58
Песков усомнился в возможности осуждать Ельцин-центр Политика, 13:56
Латвийский тренер клуба КХЛ проигнорировал запрет на работу в России Спорт, 13:55
Таганский суд наложил штрафы на Twitch, Wattpad и Pinterest Технологии и медиа, 13:51
Как составить идеальное сопроводительное письмо: 12 правил — Fast Company Pro, 13:49
Суд вновь отклонил иск Навального о запрете адвокатам проносить телефоны Политика, 13:45
«Дом.РФ» выделил ₽1 млрд на ипотеку для строительства домов своими силами Недвижимость, 13:44
Альфа-дети впитывают знания, как губки: как правильно их обучать Совместный проект, 13:43
Кремль назвал единственный способ удержать ученых в России Политика, 13:38
Как машины ездят по затопленным из-за дождей улицам Владивостока. Видео Общество, 13:36
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 13:36
В продаже на Wildberries появились товары из IKEA Бизнес, 13:30
Песков сообщил о планах Минобороны усилить западную границу из-за НАТО Политика, 13:29

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Политика ,  
0 

Песков усомнился в возможности осуждать Ельцин-центр

В Кремле призывают обсуждать конкретные случаи, связанные с деятельностью Ельцин-центра. Ранее в КПРФ призвали закрыть его или разорвать договор о безвозмездной аренде, в учреждение приходили сотрудники Центра «Э»

В ситуации с Ельцин-центром необходимо обсуждать конкретные случаи, что касается осуждения организации в целом — это вряд ли возможно, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Давайте все-таки говорить о каких-то конкретных случаях [распространения антигосударственной повестки], если таковые имеются. Если они имеются, давайте точно их обсуждать, осуждать, но говорить конкретно», — сказал представитель Кремля.

По его словам, «как таковой институт осуждать вряд ли, наверное, можно».

Куйвашев ответил предложившему закрыть Ельцин-центр депутату от КПРФ
Политика
Фото:Президентский центр Бориса Ельцина / VK

Ранее замглавы Заксобрания Свердловской области, депутат от КПРФ Александр Ивачёв спросил главу региона Евгения Куйвашева, как он относится к предложению партии разорвать договор области о безвозмездной аренде помещения, где находится Ельцин-центр, или вовсе закрыть его. По словам депутата, общественный центр «активно занимается антисоветской и натуральной антироссийской деятельностью», там проводят лекции и встречи иноагенты и послы недружественных государств. Из-за безвозмездной аренды помещения центром регион не дополучает 60–70 млн руб., отметил Ивачёв.

Куйвашев в ответ заявил, что Ельцин-центр создан в соответствии с федеральным законом о защите исторического наследия российских президентов, а мероприятия, которые там проводятся, помогают экономить бюджетные деньги на его содержание.

Песков отреагировал на требование признать Ельцин-центр иноагентом
Политика
Никита Михалков

Читайте на РБК Pro
Pro
Русский след: c какими трудностями сталкиваются стартапы из-за санкций
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Правда ли, что под кондиционером можно простыть
Статьи
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Засудить Apple или Netflix: как потребители бросают вызов гигантам
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Хватит захламлять склад: выстраиваем систему закупок за шесть шагов
Инструкции
Pro
Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock В мире предрекают стагнацию ИТ-отрасли. Что ждет ее в России — два тренда
Прогнозы
Pro
Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас
Кейсы

В начале июня режиссер Никита Михалков выступил за признание Ельцин-центра иноагентом. Песков, комментируя его слова, заявил, что в вопросе объявления иноагентами Минюст руководствуется законом. При этом Песков отметил, что некоторые эпизоды, связанные с работой центра, «действительно вызывали широкие споры».

25 февраля, на следующий день после начала спецоперации России на Украине, Ельцин-центр призвал прекратить ее. Позднее это сообщение исчезло со страницы центра. В пресс-службе учреждения объяснили это требованием правоохранительных органов.

24 июня источники ТАСС и «РИА Новости» сообщили, что в Ельцин-центр проверяют сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Это связано с возможным распространением экстремистской литературы, которую за день до этого изъяли в офисе уральского «Мемориала» (в 2014 году признан НКО-иноагентом, Верховный суд принял решение о его ликвидации).
 


 

Авторы
Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Ельцин-центр Дмитрий Песков Урал Свердловская область Екатеринбург

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Центр Э проверит Ельцин-центр на предмет экстремистской литературы
Общество
В Ельцин-центре объяснили исчезновение с сайта сообщения о спецоперации
Политика
Песков отреагировал на требование признать Ельцин-центр иноагентом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter