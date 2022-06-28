Песков усомнился в возможности осуждать Ельцин-центр

В Кремле призывают обсуждать конкретные случаи, связанные с деятельностью Ельцин-центра. Ранее в КПРФ призвали закрыть его или разорвать договор о безвозмездной аренде, в учреждение приходили сотрудники Центра «Э»

В ситуации с Ельцин-центром необходимо обсуждать конкретные случаи, что касается осуждения организации в целом — это вряд ли возможно, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Давайте все-таки говорить о каких-то конкретных случаях [распространения антигосударственной повестки], если таковые имеются. Если они имеются, давайте точно их обсуждать, осуждать, но говорить конкретно», — сказал представитель Кремля.

По его словам, «как таковой институт осуждать вряд ли, наверное, можно».

Ранее замглавы Заксобрания Свердловской области, депутат от КПРФ Александр Ивачёв спросил главу региона Евгения Куйвашева, как он относится к предложению партии разорвать договор области о безвозмездной аренде помещения, где находится Ельцин-центр, или вовсе закрыть его. По словам депутата, общественный центр «активно занимается антисоветской и натуральной антироссийской деятельностью», там проводят лекции и встречи иноагенты и послы недружественных государств. Из-за безвозмездной аренды помещения центром регион не дополучает 60–70 млн руб., отметил Ивачёв.

Куйвашев в ответ заявил, что Ельцин-центр создан в соответствии с федеральным законом о защите исторического наследия российских президентов, а мероприятия, которые там проводятся, помогают экономить бюджетные деньги на его содержание.

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В начале июня режиссер Никита Михалков выступил за признание Ельцин-центра иноагентом. Песков, комментируя его слова, заявил, что в вопросе объявления иноагентами Минюст руководствуется законом. При этом Песков отметил, что некоторые эпизоды, связанные с работой центра, «действительно вызывали широкие споры».

25 февраля, на следующий день после начала спецоперации России на Украине, Ельцин-центр призвал прекратить ее. Позднее это сообщение исчезло со страницы центра. В пресс-службе учреждения объяснили это требованием правоохранительных органов.



24 июня источники ТАСС и «РИА Новости» сообщили, что в Ельцин-центр проверяют сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Это связано с возможным распространением экстремистской литературы, которую за день до этого изъяли в офисе уральского «Мемориала» (в 2014 году признан НКО-иноагентом, Верховный суд принял решение о его ликвидации).





