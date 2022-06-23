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Политика ,  
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Полиция пришла с обыском в офис «Мемориала» в Екатеринбурге

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В офисе правозащитного центра «Мемориал» (в 2014 году признан НКО-иноагентом, Верховный суд в прошлом году принял решение о его ликвидации) в Екатеринбурге проходит обыск, для этого полиция принудительно доставила туда главу местного отделения организации Алексея Мосина, заявила РБК адвокат Ирина Ручко.

Она опровергла информацию о его задержании, которая появилась ранее. Так, правозащитник Анатолий Свечников рассказал «Коммерсанту», что Мосина задержали сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом (Центр «Э»). До задержания он планировал подать апелляцию на решение суда по барельефу Сталина, а затем отправиться в Ельцин-центр на научную конференцию об «Истории сталинизма».

«Алексей Мосин зарегистрировался через сайт как участник события. Регистрация доступна всем желающим. Это единственное, что нам известно. В программе его доклад не заявлен», — сообщили РБК в пресс-службе Ельцин-центра.

По данным источника «Коммерсанта» в силовых структурах, в офисе НКО полиция по поступившему заявлению ищет экстремистскую литературу, которая может находиться в библиотеке общества и которую «Мемориал» мог распространять.

РБК обратился за комментариями к Алексею Мосину, правозащитнику Анатолию Свечникову, а также в пресс-службы региональных управлений МВД и Следственного комитета.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В начале марта полиция пришла с обысками в столичные офисы «Мемориала» и комитета «Гражданское содействие» (также признан иноагентом). Как рассказали РБК в комитете, на 4 марта был запланирован приемный день по помощи беженцам, в том числе эвакуированным из ДНР и ЛНР, совместно с адвокатами «Мемориала». Правоохранительные органы пришли в приемные часы, когда сигнализация снята и дверь открыта, отметили в пресс-службе организации.

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Теги
«Мемориал» Екатеринбург обыск Центр по борьбе с экстремизмом новости Ельцин-центр

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