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Общество ,  
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Центр Э проверит Ельцин-центр на предмет экстремистской литературы

Сотрудники Центра Э пришли с проверкой в Ельцин-центр из-за изъятой накануне в офисе уральского «Мемориала» запрещенной литературы. В самом центре сообщили РБК, что у них нет информации о проверке
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Сотрудники Центра по противодействию экстремизма (Центр Э) проводят проверку в Ельцин-центре из-за распространения экстремистской литературы, которую накануне изъяли в офисе уральского «Мемориала» (в 2014 году признан НКО-иноагентом, Верховный суд в прошлом году принял решение о его ликвидации). Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«В Ельцин-центр нагрянул центр по противодействию экстремизму. Повод — проверка информации о распространении экстремистской литературы, которую вчера изъяли в офисе «Мемориала». Известно, что сейчас на конференции по изучению сталинизма находится один из руководителей свердловского отделения «Мемориала» Анатолий Свечников», — заявил источник агентства.

Заместитель исполнительного директора «Ельцин-центра» Людмила Телень сообщила РБК, что у них нет информации о проверке.

Накануне, 23 июня, сотрудники центра по борьбе с экстремизмом провели обыски в офисе уральского общества «Мемориал». Поводом стало анонимное сообщение о том, что общество распространяло экстремистскую литературу. В итоге были изъяты техника и более 40 книг.

РБК направил запрос в пресс-службы МВД и ГУ МВД по Свердловской области.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

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После начала российской спецоперации на Украине Ельцин-центр призвал ее немедленно прекратить. После этого режиссер Никита Михалков потребовал признать Ельцин-центр иноагентом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на заявление режиссера указал, что в вопросе признания иноагентом нужно строго следовать закону.

Тем не менее уже 21 июня призыв с требованием остановить спецоперацию на Украине был удален с сайта Ельцин-центра по требованию правоохранительных органов.

Ельцин-центр был создан в 2008 году указом президента России как некоммерческая организация, которая занимается сохранением и изучением исторического наследия первого президента России Бориса Ельцина в контексте событий 1990-х годов.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Ельцин-центр экстремизм проверка ЦПЭ Свердловская область

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