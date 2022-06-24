Центр Э проверит Ельцин-центр на предмет экстремистской литературы

Сотрудники Центра Э пришли с проверкой в Ельцин-центр из-за изъятой накануне в офисе уральского «Мемориала» запрещенной литературы. В самом центре сообщили РБК, что у них нет информации о проверке

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Сотрудники Центра по противодействию экстремизма (Центр Э) проводят проверку в Ельцин-центре из-за распространения экстремистской литературы, которую накануне изъяли в офисе уральского «Мемориала» (в 2014 году признан НКО-иноагентом, Верховный суд в прошлом году принял решение о его ликвидации). Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«В Ельцин-центр нагрянул центр по противодействию экстремизму. Повод — проверка информации о распространении экстремистской литературы, которую вчера изъяли в офисе «Мемориала». Известно, что сейчас на конференции по изучению сталинизма находится один из руководителей свердловского отделения «Мемориала» Анатолий Свечников», — заявил источник агентства.

Заместитель исполнительного директора «Ельцин-центра» Людмила Телень сообщила РБК, что у них нет информации о проверке.

Накануне, 23 июня, сотрудники центра по борьбе с экстремизмом провели обыски в офисе уральского общества «Мемориал». Поводом стало анонимное сообщение о том, что общество распространяло экстремистскую литературу. В итоге были изъяты техника и более 40 книг.

РБК направил запрос в пресс-службы МВД и ГУ МВД по Свердловской области.

Читайте на РБК Pro Pro Почему токсичные руководители самые успешные и что с этим делать Почему токсичные руководители самые успешные и что с этим делать Статьи Pro Поможет ли российским инвесторам «окно в Китай» Поможет ли российским инвесторам «окно в Китай» Статьи Pro Закупки у единственного поставщика в условиях санкций. Что учесть Закупки у единственного поставщика в условиях санкций. Что учесть Кейсы Pro Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Статьи Pro На глубину: какие навыки фридайвера пригодятся в обычной жизни На глубину: какие навыки фридайвера пригодятся в обычной жизни Статьи Pro Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Статьи Pro «Только не обновляйтесь»: 5 принципов сочетать свое и чужое ПО «Только не обновляйтесь»: 5 принципов сочетать свое и чужое ПО Статьи Pro Второй после Microsoft: почему Oracle на высоте, несмотря на рецессию Второй после Microsoft: почему Oracle на высоте, несмотря на рецессию Статьи

После начала российской спецоперации на Украине Ельцин-центр призвал ее немедленно прекратить. После этого режиссер Никита Михалков потребовал признать Ельцин-центр иноагентом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на заявление режиссера указал, что в вопросе признания иноагентом нужно строго следовать закону.

Тем не менее уже 21 июня призыв с требованием остановить спецоперацию на Украине был удален с сайта Ельцин-центра по требованию правоохранительных органов.