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Политика ,  

Куйвашев ответил предложившему закрыть Ельцин-центр депутату от КПРФ

Ельцин-центр был создан по федеральному закону, в его совет входят «уважаемые люди», а мероприятия, которые там проходят, помогают экономить бюджет, заявил губернатор Куйвашев. Так он ответил на предложение КПРФ закрыть центр
Фото: Президентский центр Бориса Ельцина / VK
Фото: Президентский центр Бориса Ельцина / VK

Ельцин-центр в Екатеринбурге был создан в соответствии с федеральным законом о защите исторического наследия российских президентов, а мероприятия, которые там проводятся, помогают экономить бюджетные деньги на его содержание. Так губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на предложение закрыть Ельцин-центр, которое выдвинул замглавы регионального заксобрания, депутат КПРФ Александр Ивачёв. Видео глава региона опубликовал в Telegram.

«Что касается создания центра, то он создан не по чьему-то велению или хотению, это федеральный закон № 68 от 2008 года. Он создан в соответствии с этим законом и должен функционировать и работать», — сказал Куйвашев.

В наблюдательный совет Ельцин-центра входят «уважаемые люди»: сотрудники администрации президента, полномочный представитель президента и «ваш покорный слуга», напомнил губернатор. «Я знаю, что сам Ельцин-центр, чтобы окупить свое существование, сдает в аренду помещения, проводит мероприятия. Чем меньше мероприятий будет центр проводить, тем больше денег из бюджета нам придется тратить. Вы к этому готовы?» — завершил свой видеоответ депутату губернатор.

Центр Э проверит Ельцин-центр на предмет экстремистской литературы
Общество
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Федеральный закон от 13.05.2008 № 68-ФЗ «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий», на который ссылается Куйвашев, регулирует особенности создания и правового положения центров исторического наследия президентов Российской Федерации, которые уже прекратили исполнение своих полномочий.

«Историческое наследие» президентов трактуется законом как «неотъемлемая часть новейшей истории России». Закон также определяет, цели, задачи и функции таких центров, их структуру и порядок управления ими.

На площадках Ельцин-центра проводятся лекции, концерты, выставки, фестивали и другие общественные мероприятия, функционируют музей и архив первого президента.

Ранее Ивачёв в социальной сети «ВКонтакте» задал вопрос Куйвашеву о том, как он относится к предложению КПРФ разорвать договор области о безвозмездной аренде помещения, где находится Ельцин-центр, или вовсе закрыть этот общественный и культурный центр.

Решение правительства области передать Ельцин-центру помещения, где располагается культурный центр, в безвозмездное пользование, освободив его от арендной платы и от уплаты налога на имущество организаций, приводит к тому, что область недополучает доход. «По самым скромным оценкам, бюджет области дарит фонду [Президентский центр Б.Н. Ельцина] каждый год те же 60–70 миллионов рублей», — написал Ивачёв, отметив, что эта сумма эквивалентна доходам области от сдачи госимущества в аренду за весь 2021 год.

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Песков отреагировал на требование признать Ельцин-центр иноагентом
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Также, по его мнению, Ельцин-центр «активно занимается антисоветской и натуральной антироссийской деятельностью». «Послы недружественных государств проводят там встречи. Иноагенты читают лекции. А мы, получается, все это спонсируем. Евгений Владимирович, как вы относитесь к предложению КПРФ закрыть этот аттракцион невиданной щедрости. А именно разорвать договор безвозмездной аренды и заставить их платить, а еще лучше закрыть сам Ельцин центр?» — написал Ивачёв. По его словам, «есть множество предложений, что там можно было бы разместить вместо него».

Согласно данным на сайте Ельцин-центра, в попечительский совет организации входят сам Куйвашев, первый замглавы администрации президента Алексей Громов, министр обороны Сергей Шойгу, Наина Ельцина, Валентин и Татьяна Юмашевы, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и спецпредставитель президента по международному культурному развитию Михаил Швыдкой, чрезвычайный и полномочный посол России Владимир Шевченко, а также экс-глава «Роснано» и бывший спецпредставитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс. Председателем попечительского совета является глава президентской администрации Антон Вайно.

В Ельцин-центре объяснили исчезновение с сайта сообщения о спецоперации
Политика
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

25 февраля, на следующий день после начала спецоперации России на Украине, Ельцин-центр призвал прекратить ее. Позднее это сообщение исчезло со страницы центра.

В пресс-службе организации пояснили 21 июня, что публикацию сняли по требованию правоохранительных органов.

24 июня источники ТАСС и «РИА Новости» сообщили, что в здание Ельцин-центра пришли с проверкой сотрудники Центра МВД по противодействию экстремизму (Центр «Э»). «Повод — проверка информации о распространении экстремистской литературы, которую вчера изъяли в офисе «Мемориала» (в 2014 году признан НКО-иноагентом, Верховный суд в прошлом году принял решение о его ликвидации)», — заявил собеседник одного из агентств. Заместитель исполнительного директора Ельцин-центра Людмила Телень сообщила РБК, что у них нет информации о проверке.

Накануне, 23 июня, сотрудники центра по борьбе с экстремизмом провели обыски в офисе уральского общества «Мемориал». Поводом стало анонимное сообщение о том, что общество распространяло экстремистскую литературу. В итоге были изъяты техника и более 40 книг.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Екатеринбург Евгений Куйвашев Ельцин-центр

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