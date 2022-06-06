Песков отреагировал на требование признать Ельцин-центр иноагентом

Никита Михалков (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

В вопросе признания иноагентом нужно строго следовать закону, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он прокомментировал слова режиссера Никиты Михалкова, который в своей передаче «БесогонТВ» призвал признать Ельцин-центр иноагентом. По мнению Михалкова, «несправедливо», что главный редактор «Эха Москвы» (прекратило свою деятельность) Алексей Венедиктов есть в реестре иностранных агентов, а Ельцин-центр — нет. «А разве Ельцин-центр наносит меньший вред, чем наносило «Эхо Москвы»?» — заявил Михалков.

Песков на просьбу прокомментировать заявление Михалкова сказал, что, «к сожалению, незнаком с этим призывом». «Есть в законе определенные критерии иноагента, и Минюст, собственно говоря, руководствуется этими критериями, которые четко закреплены в законе», — отметил пресс-секретарь.

По его словам, ряд эпизодов, связанных с работой Ельцин-центра, «действительно вызывали широкие споры, широкие дискуссии в общественности». «А дальше нужно руководствоваться строго законом каждый раз, когда кого-то объявляют иноагентом», — подчеркнул Песков.

Его также спросили, как к работе Ельцин-центра относится президент. «Я не могу вам точно сказать, но знаю, что он в свое время посещал этот центр», — ответил пресс-секретарь.

Ельцин-центр был создан в 2008 году указом президента России как некоммерческая организация, которая занимается сохранением и изучением исторического наследия первого президента России Бориса Ельцина в контексте событий 1990-х годов. На площадках центра проводятся лекции, концерты, выставки, фестивали и другие общественные мероприятия.

Читайте на РБК Pro Pro Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин Статьи Pro Сможет ли сетевой гигант Walmart подняться после падения Сможет ли сетевой гигант Walmart подняться после падения Статьи Pro Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20» Статьи Pro Снова в школу: что будет с рынком онлайн-образования в России Снова в школу: что будет с рынком онлайн-образования в России Статьи Pro Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний Инструкции Pro Кредиты и обман в Bolt: как рушится финтех стоимостью $11 млрд Кредиты и обман в Bolt: как рушится финтех стоимостью $11 млрд Статьи Pro Что россияне покупают на Wildberries: рейтинг крупнейших поставщиков Что россияне покупают на Wildberries: рейтинг крупнейших поставщиков Исследования Pro Российские консалтеры отделились от глобальных офисов: что это им дает Российские консалтеры отделились от глобальных офисов: что это им дает Статьи

Попечительский совет центра возглавляет руководитель администрации президента Антон Вайно. Также в попечительский совет входят глава Минобороны Сергей Шойгу, экс-глава «Роснано» и бывший спецпредставитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс, председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников и другие российские государственные деятели.

25 февраля, на следующий день после начала спецоперации России на Украине, Ельцин-центр призвал прекратить ее. «Через 30 лет Россия и Украина оказались по разные стороны линии фронта. Это немыслимая беда для обеих стран и их народов», — заявили в нем.