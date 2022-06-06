Песков отреагировал на требование признать Ельцин-центр иноагентом
В вопросе признания иноагентом нужно строго следовать закону, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Так он прокомментировал слова режиссера Никиты Михалкова, который в своей передаче «БесогонТВ» призвал признать Ельцин-центр иноагентом. По мнению Михалкова, «несправедливо», что главный редактор «Эха Москвы» (прекратило свою деятельность) Алексей Венедиктов есть в реестре иностранных агентов, а Ельцин-центр — нет. «А разве Ельцин-центр наносит меньший вред, чем наносило «Эхо Москвы»?» — заявил Михалков.
Песков на просьбу прокомментировать заявление Михалкова сказал, что, «к сожалению, незнаком с этим призывом». «Есть в законе определенные критерии иноагента, и Минюст, собственно говоря, руководствуется этими критериями, которые четко закреплены в законе», — отметил пресс-секретарь.
По его словам, ряд эпизодов, связанных с работой Ельцин-центра, «действительно вызывали широкие споры, широкие дискуссии в общественности». «А дальше нужно руководствоваться строго законом каждый раз, когда кого-то объявляют иноагентом», — подчеркнул Песков.
Его также спросили, как к работе Ельцин-центра относится президент. «Я не могу вам точно сказать, но знаю, что он в свое время посещал этот центр», — ответил пресс-секретарь.
Ельцин-центр был создан в 2008 году указом президента России как некоммерческая организация, которая занимается сохранением и изучением исторического наследия первого президента России Бориса Ельцина в контексте событий 1990-х годов. На площадках центра проводятся лекции, концерты, выставки, фестивали и другие общественные мероприятия.
Попечительский совет центра возглавляет руководитель администрации президента Антон Вайно. Также в попечительский совет входят глава Минобороны Сергей Шойгу, экс-глава «Роснано» и бывший спецпредставитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс, председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников и другие российские государственные деятели.
25 февраля, на следующий день после начала спецоперации России на Украине, Ельцин-центр призвал прекратить ее. «Через 30 лет Россия и Украина оказались по разные стороны линии фронта. Это немыслимая беда для обеих стран и их народов», — заявили в нем.