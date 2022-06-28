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Военная операция на Украине ,  
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Британский главком предупредил о росте угрозы России после спецоперации

По мнению Патрика Сандерса, при большинстве сценариев хода конфликта на Украине Россия, вероятнее всего, останется значительной угрозой для безопасности Европы после его завершения
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Неизвестно, чем закончится конфликт на Украине, но «в большинстве сценариев» Россия после спецоперации станет еще более серьезной угрозой европейской безопасности, чем была прежде, заявил главнокомандующий армией Великобритании Патрик Сандерс.

«Хотя потенциал обычных вооружений будет значительно снижен, по крайней мере на время, заявленное намерение [президента России Владимира] Путина восстановить территории исторической России делает любую передышку временной, и угроза станет еще более сильной», — предостерег военный (цитата по Reuters).

По данным Би-би-си, 16 июня Сандерс во внутреннем послании военнослужащим сказал, что конфликт на Украине показал необходимость «быть готовыми сражаться и побеждать в войнах» и «сдерживать российскую агрессию угрозой применения силы». Главнокомандующий заявил, что Британии и союзникам нужна армия, которая сможет победить Россию.

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Таблоид Daily Mail 28 июня сообщил со ссылкой на письмо министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, что тот попросил премьера Бориса Джонсона к 2028 году увеличить оборонный бюджет до 2,5% ВВП. Он также призвал главу правительства на предстоящем саммите НАТО в Мадриде призвать лидеров альянса увеличить расходы на оборону с текущего минимального целевого показателя 2% от ВВП страны до 2,5%.

В послании к Джонсону Уоллес указал на недостатки британского военного потенциала, которые были выявлены во время конфликта на Украине. Глава Минобороны добавил, что из-за рекордной инфляции и больших затрат на поддержку Киева королевство рискует не выполнить обязательства НАТО по расходованию средств на оборону к 2025 году.

Североатлантический альянс на саммите в Испании должен принять новую стратегическую концепцию, в которой Россию назовут главной угрозой.

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Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что Москва не хочет войны в Европе и что это Запад «постоянно настойчиво заявляет, что <...> надо нанести России поражение». Завершение военной операции на Украине, по его словам, прекратит попытки Запада подрывать международное право и продвигать однополярный мир.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Великобритания операция России на Украине российская угроза

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