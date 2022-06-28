Daily Mail узнал о требовании Уоллеса увеличить оборонный бюджет Британии

В своем письме к премьер-министру министр обороны указал на недостатки военного потенциала Британии, которые «были выявлены на Украине». Он попросил Джонсона увеличить оборонный бюджет до 2,5% ВВП к 2028 году

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес обратился к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой нарастить военные расходы и увеличить оборонный бюджет до 2,5% ВВП к 2028 году. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail со ссылкой на соответствующее письмо.

В своем письме Уоллес указал на недостатки британского военного потенциала, которые «были выявлены на Украине». По его словам, это нехватка дальнобойного вооружения, артиллерийских запасов, а также возможностей Британии по противовоздушной обороне и борьбе с беспилотниками.

Кроме того, глава Минобороны отметил, что из-за рекордной инфляции и средств на поддержку Украины страна рискует не выполнить обязательства НАТО по расходованию средств на оборону к 2025 году.

Уоллес также призвал Джонсона обратиться к лидерам НАТО на предстоящем в Мадриде саммите с требованием увеличить расходы на оборону до 2,5% с текущего минимального целевого показателя 2% от ВВП страны.

В оборонном ведомстве Daily Mail заявили, что не комментируют предполагаемых утечек, однако указали, что министр обороны и премьер всегда говорили, что правительство будет реагировать на любые глобальные изменения и угрозы.

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С начала российской военной операции на Украине Лондон усилил военную поддержку Киева, в том числе предоставляет кредиты, поставляет противотанковые ракетные комплексы, дальнобойную артиллерию, комплексы ПВО, боеприпасы и средства защиты для солдат.

В то же время поставки на Украину танков и систем вооружения, которые требуют специального обучения военных, Уоллес назвал нецелесообразными. Он объяснял, что целесообразнее помогать ВСУ обновлять российское и советское оборудование.

Джонсон на саммите G7 намерен призвать лидеров не ослаблять поддержку Украины западными странами, сообщал его офис. По словам премьера, проявление усталости и колебаний в этом вопросе «сыграет на руку» российским властям. Ранее он предупреждал о вероятности затяжного конфликта на Украине.