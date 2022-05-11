Лавров заявил, что Россия не хочет войны в Европе

Запад, в свою очередь, постоянно говорит о необходимости «нанести России поражение», отметил глава МИДа, который находится с визитом в Омане

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Россия не хочет войны в Европе — это «Запад постоянно настойчиво заявляет, что <...> надо нанести России поражение», заявил на пресс-конференции в Омане министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, завершение военной операции на Украине прекратит попытки Запада подрывать международное право и продвигать однополярный мир. «Эпоха колониализма ушла в прошлое — это надо признать», — подчеркнул глава МИДа.

Лавров прибыл в Маскат после визита в Алжир. Министр провел переговоры с министрами иностранных дел обеих стран.

Россия начала спецоперацию по «демилитаризации и денацификации» Украины и защите населения Донбасса от «геноцида» 24 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение и разорвал дипломатические отношения с Москвой.

Западные страны осудили Москву и поддержали Киев, многие из них предоставили Украине гуманитарную и военную помощь, но ни одна не объявила об отправке в зону боевых действий своих солдат — напротив, США и другие страны заявляют о нежелании вступать в конфликт. Канцлер Германии Олаф Шольц 8 мая пообещал, что НАТО не станет стороной конфликта на Украине. Путин на параде Победы 9 мая призвал не допустить глобальной войны.