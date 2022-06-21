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Военная операция на Украине ,  
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В Ельцин-центре объяснили исчезновение с сайта сообщения о спецоперации

Сообщение с призывом остановить спецоперацию на Украине появилось на сайте центра 25 февраля. В настоящее время на сайте такой страницы нет. В пресс-службе центра объяснили ее исчезновение выполнением требований силовиков
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Призыв с требованием остановить спецоперацию на Украине был удален с сайта Ельцин-центра по требованию правоохранительных органов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе центра.

На то, что с сайта пропало заявление, обратил внимание во вторник, 21 июня, портал Ura.ru. При вводе адреса страницы, по которому размещалось сообщение, выдается ответ: «Ошибка 404. Нет такой страницы».

«Публикацию сняли по требованию правоохранительных органов», — сообщили в пресс-службе Ельцин-центра.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Заявление, в котором говорилось о том, что военную спецоперацию на Украине необходимо остановить, было опубликовано на сайте Ельцин-центра 25 февраля. В заявлении отмечалось, что в 1991 году Россия и Украина сообща выбрали свою судьбу, отказавшись от наследия СССР, и начали путь к демократии и рынку.

Ельцин-центр был создан в 2008 году указом президента России как некоммерческая организация, которая занимается сохранением и изучением исторического наследия первого президента России Бориса Ельцина в контексте событий 1990-х годов.

В начале марта в России начал действовать закон об уголовной ответственности за фейки о действиях российских военных в рамках спецопераций и призывы к антироссийским санкциям. Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснял эти нормы необходимостью защитить «солдат, офицеров и правду». Норма в виде поправок к Уголовному кодексу, подписанных президентом Владимиром Путиным 4 марта, предусматривает максимальное наказание в виде заключения сроком до 15 лет за распространение информации, которая может быть признана дискредитирующей Вооруженные силы.

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В начале июня режиссер Никита Михалков в своей передаче «БесогонТВ» призвал признать Ельцин-центр иноагентом. В Кремле тогда заявили, что не знакомы с таким призывом. «Есть в законе определенные критерии иноагента, и Минюст, собственно говоря, руководствуется этими критериями, которые четко закреплены в законе», — прокомментировал слова Михалкова пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что ряд эпизодов, связанных с работой Ельцин-центра, «действительно вызывали широкие споры, широкие дискуссии у общественности».

Объявляя о начале военной спецоперации на Украине, президент России Владимир Путин назвал ее вынужденной и необходимой для «денацификации» и «демилитаризации» страны, а также для спасения ее населения от «геноцида». Позже он заявил, что Россия намерена выполнить все цели операции. Минобороны при этом заявляло, что не наносит ударов по гражданским объектам.

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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
Ельцин Центр Украина призыв Военная операция на Украине Ельцин-центр

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