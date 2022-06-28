CNN узнал о сомнениях США насчет возврата Украиной утраченных территорий

В Белом доме ведутся обсуждения, существует ли необходимость признания Украиной территориальных уступок для завершения конфликта, узнал CNN. Киев называл возврат к позициям до 24 февраля условием возобновления переговоров

Фото: Ефрем Лукацкий / AP

Ряд чиновников в Белом доме все больше сомневаются, что Украина когда-либо сможет вернуть под свой контроль утраченные с начала российской спецоперации территории, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По его данным, советники президента США Джо Байдена обсуждают, существует ли необходимость признания Украиной территориальных уступок для скорейшего завершения конфликта. Однако Вашингтон не намерен оказывать давление на Киев в этом вопросе, отметили источники телеканала.

Один из собеседников CNN при этом считает уменьшение территории Украины не неизбежным. Возможность вернуть утраченные регионы «в значительной мере, если не полностью, зависит от того, какую поддержку» Вашингтон оказывает Киеву, отметил он. Так, по словам источника, Украина попросила у США 48 реактивных систем залпового огня, а Пентагон на данный момент обещал только восемь.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. К 28 июня российские военные и силы ДНР и ЛНР контролируют Херсонскую область, бóльшую часть Запорожской области, часть Харьковской области, почти всю Луганскую область, за исключением Лисичанска, и часть Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский называл возврат утраченных после 24 февраля территорий условием, при выполнении которого Украина вернется к переговорам. В Кремле, в свою очередь, отметили, что мир с Украиной возможен, если та выполнит российские требования. Так, целями спецоперации президент России Владимир Путин объявил «денацификацию» и «демилитаризацию» соседнего государства, а также защиту жителей Донбасса от «геноцида». После переговоров в Стамбуле была достигнута договоренность, что Киев отказывается от возврата Крыма и Донбасса силовым путем, однако затем, как отметил Путин, Украина отошла от этих договоренностей.

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В то же время в последний месяц ряд политиков — как западных, в частности премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, так и украинских — начали замечать «усталость» от продолжающегося конфликта и его последствий. Как сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, ряд стран Африки, Азии и Ближнего Востока предлагали Киеву прекратить сопротивление российским силам, чтобы украинские порты были разблокированы и продолжился экспорт зерна. Сам министр назвал эту инициативу «немыслимым предложением».