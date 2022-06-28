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Военная операция на Украине ,  
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Посол ЛНР сообщил, что с «Азота» вышли еще 150 мирных жителей

Посол ЛНР Мирошник сообщил, что с завода «Азот» в Северодонецке вышли еще 150 граждан

За прошлые сутки из убежищ химического завода «Азот» в городе Северодонецк Луганской области вышли еще 150 человек. Об этом написал посол ЛНР в России Родион Мирошник в Telegram.

«Из убежищ «Азота» вышло сегодня более 150 человек, за два предыдущих дня около 500 человек. Точное количество мирных граждан находящихся в помещениях Азота назвать пока сложно, однако ранее считалось, что их там более 1,2 тыс. человек», — сказал он.

Посол отметил, что все больше жителей Северодонецка не хотят выходить из убежищ «Азота». О нежелании гражданских лиц покидать территорию завода ранее говорил и глава военной администрации Луганской области Сергей Гайдай.

По словам Мирошника, примерно половина из тех, кто мог выйти из убежища и отправиться в пункт временного размещения в Старобельске, предпочли не покидать город. Они решили дождаться восстановления подачи электроэнергии и воды, чтобы перебраться в свои квартиры, если они остались целы.

Посол ЛНР сообщил об отсутствии заложников на территории «Азота»
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил о том, что российские войска взяли под контроль жилые кварталы Северодонецка, 7 июня. При этом он отмечал, что в промышленных зонах еще находятся украинские военные.

13 июня Гайдай заявил, что администрация области пытается договориться с Россией о коридоре для вывоза людей с гарантиями безопасности через вице-премьера Ирину Верещук, однако военные действия не позволяют провести массовую эвакуацию и привезти гуманитарную помощь.

На следующий день Минобороны России заявило, что Украина попросила российских военных организовать гуманитарный коридор с химзавода «Азот» в подконтрольный ей Лисичанск.

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Военная операция на Украине. Главное
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Российское оборонное ведомство сообщило, что безопасных путей для эвакуации в этом направлении нет и предложило вывезти мирных жителей в Сватово, подконтрольное ЛНР, во время режима тишины 15 и 16 июня. Украина ни один из коридоров не подтвердила, эвакуация не состоялась.

25 июня Минобороны заявило, что Северодонецк находится под полным контролем российских сил, а последний оплот сопротивления украинских войск на заводе «Азот» — подавлен.

Теги
Северодонецк «Азот» мирные жители Украина эвакуация

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