ООН сообщила о 4634 жертвах и 5769 раненых на Украине

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июня
EUR ЦБ: 55,83 (-1,63) Инвестиции, 22 июн, 16:22
Курс доллара на 23 июня
USD ЦБ: 53,28 (-1,43) Инвестиции, 22 июн, 16:22
Сбербанк начал переговоры по продаже «дочки» в Казахстане «Байтереку» Финансы, 09:15
Рейтинг РБК: топ-50 самых востребованных франшиз Pro, 09:00
Что стало известно о попытках команды Трампа изменить итоги голосования Политика, 09:00
«Яндекс» запустил полностью бесконтактную аренду жилья Недвижимость, 09:00
«Дом культуры» поколения «альфа»: настоящая жизнь в ненастоящем мире Совместный проект, 08:59
ООН сообщила о 4634 жертвах и 5769 раненых на Украине Политика, 08:59
Посол сообщил о взятии под контроль силами ЛНР дороги на Лисичанск Политика, 08:57
Глобальный дефицит удобрений: что будет с акциями «ФосАгро» и «Акрона» Pro, 08:56
Клуб Ничушкина оказался в шаге от Кубка Стэнли благодаря спорной шайбе Спорт, 08:44
Счет на секунды: как помочь человеку, если остановилось сердце Партнерский проект, 08:33
В Японии фразой «в ссоре виноваты оба» заявили о причине спецоперации Политика, 08:24
«Коммерсантъ» узнал о возможной покупке Промсвязьбанком СМП-банка Финансы, 08:04
Что такое «очень престижные номера» для автомобилей Партнерский проект, 08:01
ICAO заявила о «существенных опасениях» в сфере авиабезопасности России Бизнес, 08:00

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  
0 

ООН сообщила о 4634 жертвах и 5769 раненых на Украине

С начала военных действий Украину вынуждены были покинуть более 8 млн человек
Фото: Андрей Мариенко / AP
Фото: Андрей Мариенко / AP

С начала российской военной операции на Украине число жертв и раненых среди мирного населения увеличилось до 10 403 человек, сообщается на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

С 24 февраля по 21 июня погибли 4634 мирных гражданина, получили ранения 5769. Детей среди погибших 320, среди раненых — 478.

Больше всего жертв и раненых — в Донецкой и Луганской областях — 2710 и 3209 соответственно.

Военная операция на Украине. Главное
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала военных действий Украину вынуждены были покинуть более 8 млн человек. В страны Европы перебрались свыше 3,5 млн украинцев.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля с целью «демилитаризации» и «денацификации». Минобороны утверждает, что российские военные наносят удары только по объектам военной инфраструктуры.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
ООН жертвы Военная операция на Украине

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
ООН сообщила о более чем 4 тыс. жертв конфликта на Украине
Политика
ООН сообщила о гибели почти 4,5 тыс. мирных жителей на Украине
Политика
ООН сообщила о смерти 4253 мирных жителей на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter