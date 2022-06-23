ООН сообщила о 4634 жертвах и 5769 раненых на Украине

С начала военных действий Украину вынуждены были покинуть более 8 млн человек

Фото: Андрей Мариенко / AP

С начала российской военной операции на Украине число жертв и раненых среди мирного населения увеличилось до 10 403 человек, сообщается на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

С 24 февраля по 21 июня погибли 4634 мирных гражданина, получили ранения 5769. Детей среди погибших 320, среди раненых — 478.

Больше всего жертв и раненых — в Донецкой и Луганской областях — 2710 и 3209 соответственно.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала военных действий Украину вынуждены были покинуть более 8 млн человек. В страны Европы перебрались свыше 3,5 млн украинцев.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля с целью «демилитаризации» и «денацификации». Минобороны утверждает, что российские военные наносят удары только по объектам военной инфраструктуры.