Мэй на встрече с Путиным озвучит позицию Лондона по отравлению Скрипалей

Мэй на встрече с Путиным озвучит позицию Лондона по отравлению Скрипалей

На переговорах с российским президентом Тереза Мэй намерена заявить о необходимости привлечения виновных в произошедшем в Солсбери к суду

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита G20 заявит ему, что подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери должны предстать перед правосудием, передает The Guardian.

«Я собираюсь абсолютно четко изложить позицию Великобритании относительно случившегося в Солсбери. Мы считаем, что эти люди должны быть привлечены к ответственности», — сказала она журналистам по дороге на саммит, который начинается 28 июня. Британский премьер добавила, что встреча поможет привести аргументы «от лидера к лидеру».

Она пояснила, что Россия давно придерживается позиции не выдавать своих граждан. При этом Мэй указала, что существуют европейские ордера на арест этих людей, и если они выедут за пределы России, то Лондон приложит все силы для того, чтобы привлечь их к ответственности.

«Мы были бы открыты к другим отношениям с Россией, однако она должна прекратить деятельность, которая подрывает международные договоренности и нашу коллективную безопасность», — добавила британский премьер.

Ранее Путин заявил, что предательство является самым тяжким преступлением и совершившие его должны понести наказание. Об этом глава государства сказал, отвечая на вопрос журналистов FT, считает ли он, что произошедшее в Солсбери «послало недвусмысленный сигнал» тем, кто хочет предать российское государство. Путин напомнил, что Скрипаль был приговорен в России и отсидел назначенный ему срок.

Скрипаля и его дочь нашли в бессознательном состоянии в Солсбери в начале марта 2018 года. Правительство Британии обвинило в произошедшем российские власти, Москва обвинения отрицает. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей причастны россияне Александр Мишкин и Анатолий Чепига, которые въехали в страну по паспортам, выданным на имена Александра Петрова и Руслана Боширова.



