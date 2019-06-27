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Политика ,  
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Путин заявил о необходимости наказывать предателей

Предательство — самое тяжкое преступление, и предатели должны понести наказание, заявил президент Владимир Путин в интервью Financial Times. Вопрос касался того, считает ли президент, что произошедшее в Солсбери «послало недвусмысленный сигнал» тем, кто думает предать российское государство.

«Не говорю, что надо делать, как в случае с инцидентом в Солсбери. Совсем нет. Но предатели должны быть наказаны», — сказал он. Бывшей сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль в России был приговорен и отсидел назначенный ему срок наказания, добавил Путин.

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«По какой причине кто-либо должен был интересоваться им? Он был наказан. Его задержали, арестовали, приговорили, он провел пять лет в тюрьме. Затем его выпустили, и все», — рассказал президент.

Сергей Скрипаль был осужден за государственную измену в 2006 году за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году его помиловали и обменяли на российских разведчиков. В начале марта Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери.

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Правительство Великобритании заключило, что было применено нервно-паралитическое вещество «Новичок» и что в произошедшем замешаны власти России. Москва обвинения отрицает.

Отравление Скрипалей привело к новой волне санкций против России. Многие страны Европы, а также США выслали российских дипломатов. Россия ответила зеркально.

Теги: Владимир Путин, Сергей Скрипаль, предательство
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