В ЦАР отразили атаку боевиков из Судана при поддержке российских военных
Армия Центральноафриканской республики (ЦАР) с помощью российских военнослужащих отразила атаку суданских боевиков рядом с горнодобывающим объектом в деревне Мамун на севере ЦАР, сообщила радиостанция Lengo Songo.
«31 января 2024 года Вооруженные силы ЦАР и их российские союзники яростно отразили нападение вооруженных банд в Бирао, на горнодобывающем участке деревни Мамун», — уточнила радиостанция.
Населенный пункт подвергся нападению со стороны «бандитов, прибывших из Судана». В результате атаки военные ЦАР и России нейтрализовали одного из главарей суданской группировки «Коалиция патриотов за перемены» Мохамеда Али по прозвищу «Б-13».
Посольство России в Банги подтвердило «РИА Новости», что армия ЦАР при поддержке российских военных отразила атаку суданской группировки.
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