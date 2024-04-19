Президент ЦАР допустил создание российской военной базы на востоке

Восток республики «очень обширен», он «находится на очень большом удалении» и там «много негативных сил», пояснил Фостен-Арканж Туадера

Фостен-Арканж Туадера (Фото: kremlin.ru)

Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера в интервью RTVI не исключил создания российской военной базы на востоке страны.

Он отметил, что восточный регион «очень обширен», он «находится на очень большом удалении» и там «много негативных сил».

«Это могло бы помочь обеспечить безопасность границ, помочь в прикрытии наших сил, обеспечить безопасность в этих районах. Я думаю, что именно в ходе развития нашего сотрудничества с Российской Федерацией мы проанализируем эту ситуацию. Но ничего не исключено», —сказал Туадера.

По его словам, несколько лет назад Центральноафриканская Республика была «в очень тяжелом положении с точки зрения безопасности», было оккупировано до 80% ее территории. Однако «благодаря нашему сотрудничеству с Российской Федерацией и российскими инструкторами» сейчас под контролем властей находится более 95% территории, заявил президент. Российские инструкторы помогли подготовить более 10 тыс. военнослужащих, уточнил глава ЦАР.

Соглашение о военном сотрудничестве с ЦАР Россия подписала в 2018 году. Оно подразумевает отправку в республику российских инструкторов и обучение военнослужащих ЦАР в российских военных учебных заведениях.

В январе этого года советник президента ЦАР Фидель Нгоуандика говорил, что правительство уже выделило участок под российскую военную базу «в Беренго, в 80 км от [столицы] Банги, где есть международный аэропорт». По его словам, там может быть размещено до 10 тыс. российских военнослужащих. В посольстве России в ЦАР РБК тогда сообщили, что минобороны двух стран обсуждают создание базы на территории республики и что «подбирается место будущего размещения российских военнослужащих».

В 2020 году генеральный прокурор России Игорь Краснов (тогда он занимал должность замглавы СК) в контексте дела об убийстве в 2018-м в ЦАР российских журналистов Орхана Джемаля и Кирилла Радченко, а также режиссера Александра Расторгуева упоминал, что в Беренго находится лагерь российских военных инструкторов.

В мае 2023 года посол ЦАР в России Леон Додону-Пунагаза говорил, что республика хотела бы разместить на своей территории 5–10 тыс. российских военных и оборудовать военную базу. Необходимость в такой базе он объяснял угрозой для безопасности со стороны «военных группировок», которые «много лет добывали алмазы и стали богатыми». «Сейчас они находятся в Чаде и Судане, недалеко от границы с ЦАР, они собираются там и атакуют население. Пока наши войска соберутся доехать до конкретной точки, они в основном успеют скрыться», — заявлял Додону-Пунагаза.