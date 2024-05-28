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Военная операция на Украине ,  
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The Times узнала об опасениях Европы из-за недостаточно больших армий

The Times: генералы стран Европы считают свои армии неготовыми к войне с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Российско-украинский конфликт показал значимость высокой численности вооруженных сил, это главная проблема европейских армий, указали генералы в беседе с The Times. Они назвали, чем Лондон остается полезным для НАТО
Фото: Alexander Koerner / Getty Images
Фото: Alexander Koerner / Getty Images

Армии всех стран Европы недостаточно велики для вооруженного конфликта с Россией в ближайшие годы, оценили опрошенные The Times европейские генералы на условиях анонимности.

«У вас должны быть силы, у вас должна быть численность. По [ситуации на Украине] вы можете видеть, что у нас должны быть силы для борьбы с российской армией», — пояснили собеседники газеты.

Командующие из Европы и США отдельно отметили упадок в британских вооруженных силах, указав, что главная польза для НАТО от Лондона — возможность ядерного сдерживания. На фоне выборов президента в США, победу на которых может одержать Дональд Трамп, можно положиться на британские ядерные силы, признали источники издания.

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Бывший высокопоставленный военный чиновник Британии усомнился в возможности королевства развернуть за границей бронетанковую дивизию численностью 25 тыс. человек. Он указал на нехватку грузовиков снабжения и средств радиоэлектронной борьбы для обеспечения безопасности.

Британское военное руководство прежде объясняло, что размер армии не столь важен, как ее эффективность. Кроме того, королевство обладает сильной разведкой и военно-морскими силами.

В Германии и Франции на официальном уровне признавали недостаток кадров в вооруженных силах. Государствам, полагающимся на профессиональные армии, сложно повысить привлекательность военной службы в период низкого уровня безработицы, жесткой конкуренции со стороны частного сектора и широкого распространения удаленной работы, объясняло Politico.

Российские власти отрицают планы начать войну со странами НАТО. Президент Владимир Путин называл риск полномасштабного конфликта с альянсом небольшим.

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