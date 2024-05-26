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Политика ,  
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Сунак обещал ввести в Британии воинскую повинность при победе на выборах

18-летние британцы должны будут либо год провести в армии, либо уделить два выходных в месяц волонтерской работе, сказал Риши Сунак, уточнив, что речь не идет о возвращении обязательного призыва
Риши Сунак
Риши Сунак (Фото: Carl Court / Getty Images)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что если Консервативная партия одержит победу на всеобщих выборах, в стране вернут воинскую повинность либо альтернативную службу для молодых людей, передает Guardian.

В соответствии с планом, 18-летние британцы и британки должны будут год отслужить в Вооруженных силах или в силах кибербезпасности, либо посвятить 25 дней в году (два выходных в месяц) волонтерской работе в полиции, пожарной службе, Национальной службе здравоохранения и других организациях, сообщает Би-би-си.

По мнению Сунака, инициатива поможет укрепить «национальный дух» и поможет молодым людям освоить «реальные навыки, делать что-то новое и внести свой вклад» в будущее страны.

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Риши Сунак

Как отметил премьер, инициатива не подразумевает возвращения полноценного призыва в армию: «Подавляющее большинство не будут служить в наших Вооруженных силах — только те, кто захочет и пройдет сложные вступительные испытания». Сунак добавил, что «с нетерпением ждет», когда службу смогут пройти его дочери Кришна и Анушка, которые родились в 2011 и 2013 годах.

На реализацию плана понадобится около £2,5 млрд ($3,17 млрд) в год. В Лейбористской партии инициативу раскритиковали как бесполезную и нужную только потому, что «Тори сократили Вооруженные силы до минимума со времен Наполеона».

В Великобритании обязательная воинская повинность существовала в течение двух периодов: с 1916 по 1920 год и с 1939 по 1960 год. В настоящее время в Соединенном Королевстве служба в армии является добровольной (на возмездной основе). По состоянию на январь 2024 года в армии служат около 73 тыс. военных.

Обсуждения возврата обязательного призыва в армию начались на фоне полномасштабных боевых действий на Украине, которые идут с февраля 2022-го. В январе начальник британского генштаба генерал Патрик Сандерс заявил, что в стране необходимо создать «гражданскую армию» на случай, если страна окажется втянута в военный конфликт.

Выборы в парламент Британии пройдут 4 июля. Рейтинг тори, которые находятся у власти с 2010 года, снижается с ноября 2021-го, однако в последние дни популярность Сунака немного выросла. Согласно опросу YouGov, опубликованному 25 мая, 25% британцев относятся к премьер-министру положительно. Это на 5 процентных пунктов больше, чем в начале мая, пишет Bloomberg.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Риши Сунак воинская повинность Великобритания тори консерваторы
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