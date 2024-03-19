Страны Европы столкнулись с кризисом численности армий
Европейские страны занялись стимулированием увеличения числа военнослужащих из-за оттока кадров из армий, пишет Politico.
«Это обсуждают сейчас во всех столицах, во всех демократических странах, где есть профессиональные армии без воинской повинности», — заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню. Он отметил, что хотя на встречах по НАТО представители стран обсуждают снабжение, теперь речь заходит и о поддержании численности армий.
Лекорню предложил план для решения этой проблемы, одна из ключевых идей — повышение военных пенсий в рамках бонусной системы, предусмотрены также повышение зарплат, помощь в поиске жилья, доступе к здравоохранению и уходу за детьми. Однако условия службы остаются малопривлекательными, пишет Politico: солдаты регулярно вынуждены оставаться сверхурочно, подолгу не бывают дома, а пропуск отпусков стал обычным явлением.
Государствам, полагающимся на профессиональные армии, сложно повысить привлекательность военной службы в период низкого уровня безработицы, жесткой конкуренции со стороны частного сектора и широкого распространения удаленной работы, объясняет Politico.
Согласно годовому отчету о немецкой армии, представленному в бундестаг, в прошлом году вооруженные силы республики покинули примерно 1,5 тыс. человек, из-за чего их общая численность сократилась до 181,5 тыс. В рамках усилий по укреплению нацобороны в Германии планируют довести численность военнослужащих до 203 тыс. к началу 2030-х годов, однако пока набор идет медленно.
Восстановление некоторых форм призыва на срочную службу — один из способов изменить ситуацию, а призыв женщин — еще более очевидное решение, чтобы остановить спад, признавала автор доклада, специальный комиссар бундестага по делам вооруженных сил Ева Хёгль. В отчете она отметила существование проблем даже с базовой инфраструктурой: «Когда я посещаю войска, я больше не слышу об отсутствии шлемов или бронежилетов, но [слышу] о шкафчиках». По ее подсчетам, ремонт казарм и военных объектов обойдется примерно в €50 млрд, что примерно равно половине от всего объема средств, выделенных на обновление вооруженных сил в связи с полномасштабным конфликтом России и Украины.
О возможности вернуть воинскую повинность задумываются власти Хорватии, а власти Дании обещают призывать женщин. Новое правительство Польши в этом году объявило о повышении зарплаты примерно на 20% для сохранения численности вооруженных сил. Минимальная ежемесячная зарплата вырастет с 4960 злотых (€1150) до 6000 злотых на фоне того, что численность польских вооруженных сил тоже выросла — с 95 тыс. в 2015 году до 215 тыс. в этом году. Наращивать численность армии в Польше начали после присоединения Россией Крыма.
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