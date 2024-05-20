МАГАТЭ не нашло фактов использования Украиной ядерных материалов
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не нашли фактов использования Украиной ядерных материалов не по назначению, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси на Международной конференции МАГАТЭ по ядерной безопасности (ICONS-2024).
«Когда появились обвинения в нарушениях ядерной безопасности, МАГАТЭ провело беспристрастное и научное расследование. Мы установили прямые факты: ни один ядерный материал не был использован не по назначению», — отметил Гросси. По его словам, это «развеяло туман войны и разрядило напряженную обстановку».
Гросси отметил, что радиоактивные источники широко используются во многих областях, включая медицину, промышленность, сельское хозяйство и научные исследования, поэтому «инцидент в одном государстве может иметь далеко идущие последствия для других». Таким образом, подчеркнул гендиректор МАГАТЭ, безопасность одного — безопасность для всех.
В ноябре 2023 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация с хранением радиоактивных отходов на Приднепровском химическом заводе на Украине приобретает «ужасающий характер». По ее словам, на предприятии хранилось 42 млн т отходов, которые образовались в результате переработки урановых руд.
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