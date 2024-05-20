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Военная операция на Украине ,  
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МАГАТЭ не нашло фактов использования Украиной ядерных материалов

Гросси заявил, что Украина не использовала ядерные материалы не по назначению
Сюжет
Военная операция на Украине
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: Dean Calma / IAEA)

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не нашли фактов использования Украиной ядерных материалов не по назначению, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси на Международной конференции МАГАТЭ по ядерной безопасности (ICONS-2024).

«Когда появились обвинения в нарушениях ядерной безопасности, МАГАТЭ провело беспристрастное и научное расследование. Мы установили прямые факты: ни один ядерный материал не был использован не по назначению», — отметил Гросси. По его словам, это «развеяло туман войны и разрядило напряженную обстановку».

Гросси отметил, что радиоактивные источники широко используются во многих областях, включая медицину, промышленность, сельское хозяйство и научные исследования, поэтому «инцидент в одном государстве может иметь далеко идущие последствия для других». Таким образом, подчеркнул гендиректор МАГАТЭ, безопасность одного — безопасность для всех.

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В ноябре 2023 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация с хранением радиоактивных отходов на Приднепровском химическом заводе на Украине приобретает «ужасающий характер». По ее словам, на предприятии хранилось 42 млн т отходов, которые образовались в результате переработки урановых руд.

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Теги
Рафаэль Гросси МАГАТЭ Украина ядерные объекты

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Читать
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