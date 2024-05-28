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Военная операция на Украине ,  
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Оператор ВГТРК получил ранение при подрыве машины на мине в Волчанске

Оператор ВГТРК Пушин получил ранение при подрыве машины на мине в Волчанске
Сюжет
Военная операция на Украине
При подрыве направлявшейся в Волчанск машины пострадал оператор ВГТРК Александр Пушин — осколки попали ему в ногу, рассказал военкор Евгений Поддубный, ехавший в том же автомобиле. Ранение не тяжелое, Пушина доставили в больницу
Александр Пушин
Александр Пушин (Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости)

Оператор ВГТРК Александр Пушин пострадал, когда под колесом машины, которая направлялась в Волчанск Харьковской области, сработала мина. Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный, ехавший с Пушиным, в эфире телеканала «Россия 24».

При взрыве был поврежден автомобиль, осколки попали Пушину в ногу. Он самостоятельно оказал себе первую помощь, наложив «турникет». Позже оператора отправили в больницу. По словам Поддубного, ранение оказалось не тяжелым.

Волчанск расположен на северо-востоке Харьковской области, в 74 км от Харькова и 16 км от Шебекино в Белгородской области. По состоянию на 2022 год в городе проживало почти 17,5 тыс. человек. В начале военной операции Волчанск был занят российскими войсками. Осенью 2022 года город был оставлен. Из его окрестностей неоднократно обстреливались Шебекино и другие населенные пункты Белгородской области.

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10 мая украинский президент Владимир Зеленский заявил о наступлении российских войск в Харьковской области. В тот же день власти начали эвакуацию мирных жителей из Волчанска.

Спустя четыре дня Генштаб ВСУ доложил об уходе с позиций в районах деревни Лукьянцы и Волчанска и перемещении на «более выгодные позиции». Главком ВСУ Александр Сырский 17 мая говорил, что линия обороны не прорвана, но впереди «будут тяжелые бои».

Минобороны России с тех пор отчиталось о взятии под контроль более десятка населенных пунктов в Харьковской области. 26 мая ведомство сообщило об эвакуации мирных жителей из Волчанска российскими силами.

Президент Владимир Путин связал наступление на харьковском направлении с созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы российской территории, в том числе Белгорода. Планов брать Харьков «на сегодняшний день нет», сказал президент 17 мая.

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