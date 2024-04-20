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Военная операция на Украине ,  
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Песков обвинил ВСУ в сознательном убийстве военкоров после гибели Еремина

Песков: ВСУ сознательно делают журналистов своими целями
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сознательно убивают российских журналистов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков изданию «Известия». Так он прокомментировал гибель военкора Семена Еремина после атаки FPV-дрона в зоне военной операции на Украине.

«Что касается того, что ВСУ сознательно делают журналистов российских своими целями, да, так оно и есть», — сказал Песков.

Он добавил, что российские власти глубоко соболезнуют в связи со смертью Еремина и назвал произошедшее большой трагедией. По словам Пескова, это в лишний раз подчеркивает, «насколько опасна миссия, которую журналисты выполняют на фронте».

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Еремин работал в зоне военных действий на Украине с февраля 2022 года. Последний репортаж журналиста вышел два дня назад, Еремин посвятил его работе российских военных с беспилотниками. Военкору было 42 года.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала гибель Еремина преступлением и местью за исполнение профессионального долга. Она отметила, что ведомство расценивает произошедшее как целенаправленное и хладнокровное убийство. «Нельзя рассматривать [это] иначе как акт мести за честное выполнение журналистского долга», — добавила Захарова.

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Теги
Дмитрий Песков журналист беспилотники Украина ВСУ
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