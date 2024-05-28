Глава РАН заявил о пристальном внимании к делам против ученых

Глава РАН Красников заявил, что дела против ученых не остаются без внимания, академия, когда может, оказывает им правовую поддержку. С 2022-го фигурантами дел о передаче данных с гостайной за рубеж стали как минимум 4 ученых РАН

Геннадий Красников (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Российская академия наук не оставляет без внимания случаи, когда против ее членов заводятся уголовные дела, заявил на общем собрании РАН ее президент академик Геннадий Красников, передает корреспондент РБК.

«Каждый случай, когда члены РАН оказываются в непростой жизненной ситуации, является для нас предметом пристального внимания. Особенно чувствительны сюжеты, когда нашим ученым предъявляют обвинения в нарушении закона. Разумеется, причины такого рода дел разные. Но очень важно сохранять незыблемость и принципы, заложенные в нашем законодательстве <…>, принципиально беспристрастного и объективного расследования», — сказал он.

Красников подчеркнул, что это не означает, что «мы наблюдаем за этим процессом со стороны». Каждый подобный случай прорабатывается специалистами в области права. «Когда это возможно, мы оказываем нашим членам правовую поддержу, помогаем с организационными вопросами. Не оставляем без внимания тех, кто по незнанию или оплошности оказался в беде и сейчас оторван от научной работы», — отметил он.

За последние два года ряд ученых РАН стали фигурантами уголовных дел. Так, летом 2022 года был задержан заведующий лабораторией квантовых оптических технологий физического факультета Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер по обвинению в предоставлении Китаю сведений из гостайны. Впоследствии он скончался в заключении.

Тем же летом по обвинению в госизмене (ст. 275 УК) задержали бывшего главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Анатолия Маслова. Его заподозрили в предоставлении данных о гиперзвуке, содержащих гостайну. По версии ФСБ, в 2014 году физик передал представителям разведки Германии данные о закрытых научных разработках.

Маслов отрицал вину, а его защита сочла обвинение незаконным. 21 мая 77-летнего физика приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Адвокаты считают, что он не переживет заключение, поскольку испытывал проблемы со здоровьем еще до ареста.

Кроме того, были арестованы директор Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александр Шиплюк и сотрудник Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН Владислав Галкин. Сотрудники института им. С.А. Христиановича опубликовали открытое письмо, из которого стало известно об аресте новосибирского физика Валерия Звегинцева по подозрению в госизмене (ст. 275 УК России).