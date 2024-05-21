Суд дал 77-летнему физику Маслову по делу о госизмене 14 лет колонии

Маслову 77 лет, в феврале он перенес сердечный приступ в СИЗО. Подсудимого признали виновным в передаче Германии данных о закрытых научных разработках. Он отрицает свою вину

Анатолий Маслов (Фото: SPbGS / Telegram)

Суд в Санкт-Петербурге признал 77-летнего новосибирского физика Анатолия Маслова виновным в госизмене и приговорил к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, передает пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Это меньше 17 лет, о которых просило обвинение.

Кроме того, ученому ограничили свободу на один год с лишением на два года права заниматься деятельностью, связанной с доступом к государственной тайне. Дело слушалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа «совершенно секретно».

Обвинение просило назначить доктору физико-математических наук из Новосибирска 17 лет лишения свободы, а также штраф 500 тыс. руб. и ограничение свободы после отбывания наказания в колонии сроком на один год.

Маслов был главным научным сотрудником Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). Его арестовали летом 2022 года по подозрению в предоставлении данных о гиперзвуке, содержащих государственную тайну. По версии ФСБ, в 2014 году физик передал представителям разведки Германии данные о закрытых научных разработках. Осужденный отрицает вину, а его защита считает обвинение незаконным.

Адвокаты Маслова считают, что тот не сможет пережить наказание, поскольку испытывал проблемы со здоровьем еще до ареста. Они сообщили «Коммерсанту», что физик получает недостаточно медицинской помощи, а тюремные медики не позволяют передать в СИЗО препараты.

Обвинения в госизмене были выдвинуты еще нескольким ученым СО РАН. Так, летом 2022 года был задержан заведующий лабораторией квантовых оптических технологий физического факультета Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер по обвинению в предоставлении Китаю сведений из гостайны. Впоследствии он скончался в заключении. Кроме того, были арестованы директор Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александр Шиплюк и сотрудник Института теоретической и прикладной механики им. С.А.Христиановича СО РАН Владислав Галкин.