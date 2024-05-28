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Военная операция на Украине ,  
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Нидерланды призвали Запад к совместной сборке системы Patriot для Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Амстердам может обеспечить Киев только «основными компонентами» ЗРК Patriot, в связи с чем призывает союзников «добавить детали» и приступить к совместной сборке, заявила глава Минобороны Нидерландов. Москва осуждает помощь Запада
ЗРК Patriot
ЗРК Patriot (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Амстердам может поставить Киеву «основные компоненты» системы Patriot и ведет переговоры с западными странами о совместной сборке, заявила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в ходе встречи с европейскими коллегами в Брюсселе.

«Мы ведем переговоры с другими странами о сборке системы Patriot, а также об обучении украинских экипажей», — приводит слова министра The Telegraaph. Она также отметила, что Нидерланды смогут поставить со своих складов только «основные компоненты» ЗРК, в связи с чем призывают союзников «добавить детали».

«Благодаря этой инициативе мы сможем предоставить Украине одну полноценную систему ПВО в краткосрочной перспективе», — добавила Оппонгрен.

Как отмечает The Telegraaph, у Нидерландов есть четыре системы Patriot, необходимые в том числе для защиты порта Роттердама.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images
Украинские власти неоднократно просили западные страны усилить ПВО страны, в том числе с помощью дополнительных поставок американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что интенсивность атак «требует большего единения». По его словам, Киеву необходимы 25 таких установок.

Москва осуждает любую помощь западных стран Киеву. В Кремле предупреждали об увеличении длительности конфликта и отсутствии влияния на его «целеполагание и конечный результат» в случае поставок систем ПВО Украине. Президент Владимир Путин утверждал, что российские военнослужащие «пощелкают» американские Patriot.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Нидерланды Patriot
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