Министр торговли США Раймондо: Вашингтон не станет мириться с санкциями КНР против Micron

В США отказались «мириться» с санкциями Китая против Micron

21 мая власти Китая ограничили закупки продукции Micron из-за угрозы нацбезопасности. Минторг США заявил, что рассматривает подобные меры как экономическое принуждение и пообещал ответные меры

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что Вашингтон отказывается мириться с введенным в Китае запретом на использование в ряде ключевых отраслей полупроводников американской компании Micron Technology. Ее слова приводит Bloomberg.

Глава Минторга подчеркнула, что Вашингтон рассматривает подобные меры как экономическое принуждение. «Мы не будем с этим мириться и не думаем, что это увенчается успехом», — сказала Раймондо.

Как отмечает агентство, пока неясно, какие ответные шаги предпримут американские власти. В настоящее время, пишет Bloomberg, Вашингтон вырабатывает возможный ответ в координации со своими союзниками.

Micron Technology — американский производитель полупроводниковой продукции, основную часть которой составляют чипы памяти DRAM и NAND, флеш-память, SSD-накопители, а также датчики CMOS. Китай является важным рынком для американской компании. В 2022 году на материковый Китай и Гонконг пришлось 25% от всей выручки Micron на сумму $30,8 млрд, сообщала FT.

21 мая власти Китая выявили представляющие угрозу национальной безопасности проблемы с продуктами Micron и запретили операторам критической инфраструктуры закупать их. «Согласно закону о сетевой безопасности, а также другим законам и постановлениям, операторы критической информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить закупать продукты Micron», — говорилось в сообщении государственной канцелярии интернет-информации КНР.

Проверка в отношении продукции американской компании началась в Китае в начале апреля. Пекин начал изучать импорт продукции Micron «в целях поддержания национальной безопасности, обеспечения безопасности своей информационной инфраструктуры и предотвращения рисков, вызванных проблемами с продуктами», указывали в ведомстве.

Financial Times отмечала, что действия Пекина последовали после усилий Вашингтона по ограничению доступа Китая к ключевым западным технологиям. В октябре 2022 года США ввели расширенный контроль за экспортом чипов, а позже их примеру последовали Нидерланды и Япония.

Аналитики FT считают, что Micron стал очевидной целью Китая, поскольку Пекину будет легче заменить ее продукцию чипами южнокорейских конкурентов — Samsung и SK Hynix. Вашингтон обращался к Сеулу с просьбой призвать своих производителей микросхем не заполнять пробел на китайском рынке, если Пекин запретит импорт продукции Micron, пишет газета.