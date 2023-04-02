В Китае заподозрили производителя чипов Micron в угрозе нацбезопасности

FT отмечает, что расследование китайских властей против Micron является ответом на действия Вашингтона, который ранее ввел несколько пакетов санкций против полупроводниковой промышленности Китая

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Управление киберпространства Китая (CAC) начало расследование в отношении американского производителя чипов и микросхем Micron Technology «по соображениям национальной безопасности», сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на заявление CAC.

Как пишет газета, Пекин изучит импорт продукции Micron в Китай «в целях поддержания национальной безопасности, обеспечения безопасности своей информационной инфраструктуры и предотвращения рисков, вызванных проблемами с продуктами».

FT отмечает, что меры CAC последовали вслед за аналогичными шагами со стороны президента США Джо Байдена, который усилил давление на полупроводниковую промышленность Китая. «Заявление CAC знаменует собой ответный шаг Пекина и усугубляет проблемы, с которыми сталкиваются предприятия, оказавшиеся между двумя странами», — говорится в статье.

Micron Technology — американский производитель полупроводниковой продукции, основную часть которой составляют чипы памяти DRAM и NAND, флеш-память, SSD-накопители, а также датчики CMOS. По данным FT, после заявления китайского регулятора акции Micron на бирже Nasdaq падали на 4%.

В 2020 году Вашингтон начал ограничивать продажу американских технологий китайским компаниям, что должно было сдерживать их рост, но в то же время стимулировать производство внутри Штатов. В октябре 2022 года Минторг США ограничил поставки полупроводников и оборудования для их производства в Китай, чтобы не позволить стране использовать американские технологии для разработки оружия. После этого ведущие компании, занимающиеся поставками оборудования для производства чипов, приостановили продажи и обслуживание китайских производителей.

За месяц до этого президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении субсидий в размере $52,7 млрд для производства полупроводников в США. Параллельно с принятием законопроекта Micron объявил об инвестициях в размере $40 млрд в производство микросхем, которые должны создать до 40 тыс. новых рабочих мест в США.