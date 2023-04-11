Андрей Картаполов: проведение мобилизации в России сейчас не планируется

В Думе заявили, что сейчас мобилизация в России не планируется

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Российские власти не планируют сейчас проводить в стране мобилизацию, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в эфире «Соловьев.Live».

Депутат также сообщил, что новые правила получения повесток коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных. «Это абсолютно никак не связано с мобилизацией. Все, что связано с мобилизацией, у нас регулируется другим законом», — объяснил депутат (цитата по «РИА Новости»).

Накануне, 10 апреля, в Госдуму внесли поправки, меняющие правила оповещения призывников. Госдума рассмотрит предложенные изменения 11 апреля. Речь идет о новом способе рассылки повесток — заказным письмом или электронным, через портал «Госуслуги». При этом повестка одному лицу может быть отправлена разными способами.

Если у призываемого нет аккаунта на «Госуслугах», то он получит повестку традиционным способом. «Новая система ориентирована на человека и сводит к минимуму возможности ошибок, [а также] необходимость общения военнообязанного с военным комиссариатом», — указывал Картаполов.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября прошлого года. В конце октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о выполнении мобилизационного задания по набору 300 тыс. человек. В конца минувшего марта начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что вторую волну мобилизации проводить не планируются, так как имеющихся человеческих ресурсов достаточно.