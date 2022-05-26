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В Думе предложили наделить детей погибших военных приоритетом на колледжи

Дети военных, сотрудников МВД и СК, погибших при несении службы, могут получить право приоритетного поступления в техникумы и ПТУ, пишут «Известия». Но в нижней палате есть вопросы к этой инициативе
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Госдума в июне рассмотрит законопроект о предоставлении права приоритетного поступления в техникумы, колледжи и ПТУ для детей погибших при несении службы силовиков, а также самих военнослужащих, кто проходит срочную или контрактную службу. Соответствующий законопроект будет поддержан и рекомендован к принятию, сообщила «Известиям» первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова.

«Этим людям надо уделить особое внимание. Безусловно, они должны проходить вступительные испытания наравне со всеми, но при равных оценках иметь некий бонус», — сказала депутат.

Она пояснила, что оставшиеся без родителей дети рискуют столкнуться с настоящей трагедией из-за неудачной попытки поступить на обучение на бюджетной основе.

При этом в комитете по вопросам семьи, женщин и детей инициативу частично раскритиковали. Его глава Нина Останина указала, что законопроект стоит поддержать в отношении детей погибших, однако в случае с военными-контрактниками «я не уверена, что это нужно делать». Депутат пояснила, что дети силовиков уже имеют льготы при поступлении в вузы.

Усомнились в необходимости предложения и в правовом управлении палаты парламента. По данным газеты, там сочли, что предусмотренные льготы «расходятся с установленной Федеральным законом гарантией общедоступности и ограничивают иных лиц в праве на такое обучение».

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Фото:«Комсомольская правда» / Global Look Press

Всего преимущественным правом на поступление в образовательные учреждения хотят наделить 13 новых категорий россиян, пишет газета, среди них дети военнослужащих, сотрудников Следственного комитета и МВД, прокуратуры, которые погибли при прохождении службы, а также дети умерших героев СССР, России и полных кавалеров ордена Славы.

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Льготой предлагается наделить и тех, кто участвовал в испытании ядерного оружия или подвергся радиоактивному излучению из-за аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ее распространят на детей-инвалидов и сирот, а также на россиян в возрасте до 20 лет, имеющих только одного родителя-инвалида I группы, при условии, что средний доход семьи ниже показателя прожиточного минимума.

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Фракции Госдумы поддерживают предложение, причем в «Справедливой России — За правду» заявили «Известиям» о намерении распространить преференции и на вузы. «Эту инициативу нашей партии лично с Владимиром Путиным уже обсуждал Сергей Миронов и получил ее поддержку», — сказал первый зампред фракции Олег Нилов.

Вместе с тем существуют риски заполнения всех бюджетных мест и перекрытия возможностей остальных абитуриентов, полагает глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев. Он предложил устанавливать планки для поступающих по такой льготе. В беседе с газетой Калачев добавил, что появление приоритетного поступления в образовательные учреждения напоминает времена СССР, когда льготы для поступления в, например, МГИМО получали прошедшие службу в Афганистане.

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В начале мая Путин подписал указ о предоставлении квоты для детей участников военных действий на Украине, в Луганской и Донецкой народных республиках в университетах России, они закрепят для этих целей квоту в 10% от общего числа мест на программы бакалавриата и специалитета.

Согласно документу, дети военных и сотрудников ведомств, где предусмотрена военная служба, будут зачислены в вузы без вступительных испытаний (за исключением творческих или профессиональных), если участник боевых действий погиб или получил увечья. Вступительные испытания понадобятся, если военный не получил ранений и остался жив.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
погибшие военные срочники контрактники ПТУ колледж
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