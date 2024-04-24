В Херсонской области объявили ракетную опасность

Фото: Минобороны РФ

В Херсонской области ввели режим ракетной опасности, сообщает оперативный канал о ситуации на пунктах пропуска между областью и Крымом.

При этом на 11 минут было перекрыто движение на Крымскому мосту. В 17:37 мск его восстановили.

13 апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об обстреле украинскими военными города Алешки. В результате атаки один человек погиб и трое пострадали.

До этого, 4 апреля, украинский дрон сбросил мину на ремонтную бригаду в Новой Каховке. Рабочие занимались восстановлением мобильной связи. Двое из них погибли, один человек пострадал.