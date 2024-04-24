 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Херсонской области объявили ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

В Херсонской области ввели режим ракетной опасности, сообщает оперативный канал о ситуации на пунктах пропуска между областью и Крымом.

При этом на 11 минут было перекрыто движение на Крымскому мосту. В 17:37 мск его восстановили.

В Херсонской области два человека погибли при ударе дронов по грузовику
Политика
Фото:aakherson / Telegram

13 апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об обстреле украинскими военными города Алешки. В результате атаки один человек погиб и трое пострадали.

До этого, 4 апреля, украинский дрон сбросил мину на ремонтную бригаду в Новой Каховке. Рабочие занимались восстановлением мобильной связи. Двое из них погибли, один человек пострадал.

В Херсонской области объявили ракетную опасность
В Херсонской области объявили ракетную опасность

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Херсонская область ракетная опасность Украина
Материалы по теме
Власти Херсонской области сообщили о гибели человека при обстреле Алешек
Политика
Избирком Херсонской области сообщил о двух ударах ВСУ по участкам
Политика
Сальдо заявил о полной зачистке села Крынки в Херсонской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 98,91 (-0,65) Инвестиции, 17:11 Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 92,51 (-0,79) Инвестиции, 17:11
Баскетболистка Грайнер рассказала о мыслях о суициде в российской тюрьме Спорт, 18:06
Байден подписал закон о новом пакете военной помощи Украине Политика, 18:04
Ефимов сообщил итоги торгов на редевелопмент участка в Фили-Давыдково Город, 18:04
«Динамо» с трудом обыграло «Оренбург» в матче чемпионата России Спорт, 17:53
В Херсонской области объявили ракетную опасность Политика, 17:52
Bloomberg узнал о желании Макрона найти замену фон дер Ляйен Политика, 17:51
В Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности Город, 17:51
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
«Дочка» РЖД запустит поезд с вагоном-спа и сауной Общество, 17:45
Turkish Airlines предложила россиянам аннулировать билеты в Мексику Бизнес, 17:44
Посольство узнало условия возвращения моряка с задержанного Ираном судна Политика, 17:33
Адвокат раскрыл суть обвинений против замглавы Минобороны Иванова Политика, 17:29
Полиция задержала в Иваново мужчину, угрожавшего прохожим пистолетом Общество, 17:26
Беглов показал видео с проектом станции ВСМ в Петербурге Экономика, 17:20
Тяжесть в ногах из-за варикоза: когда нужна операция Pro, 17:15