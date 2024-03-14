Bloomberg узнал о планах тори сместить Сунака с поста премьера

Разговоры о замене Риши Сунака на посту премьера идут на фоне падения рейтинга возглавляемых премьером консерваторов до рекордных 20%. Это на 27% ниже, чем у оппозиционной Лейбористской партии

Риши Сунак (Фото: Carl Court / Getty Images)

В последние дни члены британского правительства вели частные разговоры, что будет, если правящая Консервативная партия заменит своего лидера премьер-министра Риши Сунака до парламентских выборов (должны пройти в Соединенном Королевстве до января 2025 года). Об этом, ссылаясь на источники, сообщает агентство Bloomberg. По словам его собеседников, главный вопрос в том, сможет ли новый лидер сдержать рост оппозиционной Лейбористской партии.

По информации агентства, эти обсуждения спровоцировала «серия ошибок, которые разоблачили неспособность Сунака принимать быстрые политические решения». В их числе — обещание урезать налоги, которое лейбористы называют необоснованно амбициозным, и споры вокруг расистских высказываний одного из спонсоров партии тори. Речь о Фрэнке Хестере, главе британской компании Phoenix Partnership, которая разрабатывает программное обеспечение. По информации The Guardian, в разговоре с коллегами тот оскорбил депутата палаты общин Дайан Эббот, первую чернокожую женщину в парламенте: Хестер якобы сказал, что при взгляде на нее готов «возненавидеть всех чернокожих женщин» и что Эббот «следует застрелить». По данным СМИ, бизнесмен пожертвовал Консервативной партии £10 млн и предоставил Сунаку вертолет для политического визита (стоимость полета — £15 тыс.).

Сунак, отвечая на вопросы в парламенте (сессия «Вопрос — ответ» проходит в палате общин еженедельно) 13 марта, назвал слова Хестера «расистскими и неправильными» и отметил, что тот «справедливо извинился за причиненное оскорбление, а там, где есть раскаяние, его следует принять». Оппоненты потребовали от премьера вернуть бизнесмену пожертвования. Сунак ответил отказом. «И я рад, что этот джентльмен поддерживает партию, которая представляет одно из самых разнообразных правительств в истории этой страны, возглавляемое первым британским премьер-министром из Азии», — заявил политик.

Скандал вокруг расистских высказываний совпал с известием, что рейтинг Консервативной партии достиг рекордно низкой отметки. Так, в начале марта исследовательская компания Ipsos UK опубликовала опрос, согласно которому на следующих выборах за тори готовы проголосовать 20% избирателей; это самый низкий показатель консерваторов с 1978 года, когда Ipsos начала проводить такие опросы. Нынешний рейтинг даже ниже зарегистрированного в декабре 2022-го, вскоре после того как Сунак сменил на посту премьера Лиз Трасс (ее 50-дневное премьерство было самым коротким в истории королевства): тогда тори поддерживали 23% граждан. Лейбористская партия во главе с Киром Стармером, по подсчетам компании, опережает консерваторов на 27 пунктов, ее рейтинг — 47%.

Впрочем, отмечает Bloomberg, министры, которые обсуждали замену Сунака, в целом его поддерживают и менять руководство сейчас не хотят; вероятно, ни одному из соперников нынешнего премьера недостает поддержки однопартийцев и Сунак продержится до выборов. «Тем не менее факт, что члены правительства Сунака обсуждают эту тему даже в частном порядке, позволяет предположить, что он, возможно, вступает в новый турбулентный период», — отмечает агентство. В числе грядущих сложностей Bloomberg называет потенциальное оспаривание законопроекта Сунака о депортации просителей убежища в Руанду, а также местные выборы, которые запланированы на 2 мая.