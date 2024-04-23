Премьер Британии пообещал перевести заводы на военные рельсы

Конфликт Москвы и Киева показал значимость мощного оборонного выпуска, их обеспечат долгосрочными заказами, чтобы в случае необходимости они оперативно включились в производство, сказал премьер Сунак

Риши Сунак (Фото: Henry Nicholls / WPA / Getty Images)

Великобритания нарастит оборонные расходы до £87 млрд ($108 млрд) и станет второй в мире страной по объему трат после США, заявил британский премьер Риши Сунак. Его слова передает пресс-служба правительства.

Он поставил цель к 2030 году нарастить расходы до 2,5% от ВВП королевства.

«Во-первых, мы переведем собственную оборонную промышленность Великобритании на военные рельсы. Один из центральных уроков войны на Украине — это то, что нам нужны более значительные запасы боеприпасов и обеспечить, чтобы промышленность могла быстрее их восполнять», — рассказал Сунак.

Из статистики Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) следует, что по результатам прошлого года первое место занимали США с $916 млрд, второе — Китай с $296 млрд, третье было у России с $109 млрд, четвертое — у Индии с $83,6 млрд, пятерку замыкала Саудовская Аравия — $75,8 млрд.

Власти, добавил Сунак, прямо сейчас выделяют £10 млрд на закупку вооружений, чтобы обеспечить заводы долгосрочными заказами, чтобы поддерживать их готовность к увеличению мощностей и бесперебойному выпуску. Речь идет о ракетах классах «земля-воздух», произведенных в Болтоне, противотанковым средствам из Белфаста и другом снаряжении.

Сунак выразил уверенность, что Россия, если одержит победу в конфликте с Украиной, «не остановится» на достигнутом. Вместе с тем британский премьер призывал не преувеличивать опасность войны: «Мы не находимся на грани войны и не стремимся к ней».

Российские власти требуют от Запада перестать снабжать армию Украины и отрицают наличие стремления по войне со странами НАТО. «С кем у нас какие-то проблемы? Да ни с кем. Это они искусственно создают проблемы с нами», — уверен президент Владимир Путин. Он также усомнился, что в войне с Россией могут быть заинтересованы и на Западе.