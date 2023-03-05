ЕС направит гражданскую миссию в Молдавию

Вулканешты, Молдавия (Фото: Andreea Campeanu / Getty Images)

Евросоюз планирует направить гражданскую миссию в Молдавию, которая ранее обратилась в Брюссель за поддержкой 28 января. Об этом сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на источники в ЕС.

Европейская служба внешних действий (EEAS) сейчас разрабатывает концепцию кризисного управления, которую планируют завершить в марте. Эксперты EEAS подготовят предложения по размеру, профилю и мандату планируемой миссии. После этого их должно одобрить правительство всех стран ЕС. Главными сторонниками проекта стали Германия, Польша, Швеция и ряд других стран. Миссия может начаться в начале лета, отмечает источник издания.

В рамках миссии административный персонал из стран Евросоюза (из судебных органов, полиции и таможни) будет консультировать Молдавию по вопросам создания эффективного сектора безопасности. Кроме того, ЕС планирует направить экспертов для консультирования страны в борьбе с кибератаками и дезинформацией.

В конце февраля глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность создания гражданской миссии в Молдавии, для того чтобы поддержать республику и помочь ей бороться с вмешательством и усилиями по дестабилизации, передавало Moldova1.

В середине февраля президент Молдавии Майя Санду заявила об опасности дестабилизации и подготовке нападений на республику. «Планы на ближайший период предполагают действия с привлечением диверсантов с военной подготовкой, которые будут атаковать некоторые государственные здания, захватив заложников. Так называемая оппозиция хочет сменить власть в Кишиневе», — сказала она. По ее словам, цель этих действий «состоит в том, чтобы свергнуть конституционный строй, чтобы передать страну в распоряжение России». МИД России опровергал эти предположения.