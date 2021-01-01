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Протодиакон Кураев упрекнул РПЦ в сокрытии обвинений

Протодиакон Андрей Кураев заявил, что ему не дали ознакомиться с сутью выдвинутых против него обвинений и лишили возможности полноценно защититься, поэтому он не пришел на заседание церковного суда. Об этом священнослужитель написал в своем блоге в ЖЖ.

Епархиальный церковный суд Москвы 29 декабря заочно признал протодиакона подлежащим «извержению из сана» за пост в ЖЖ. По мнению суда, Кураев оскорбил умершего от коронавируса протоиерея Александра Агейкина, которого клирик назвал в своем посте «тупым карьеристом, сделавшим карьеру в сфере вип-сервиса».

Суд решил «извергнуть из сана» Андрея Кураева за «хулу на Церковь»
Общество
Андрей Кураев

Как заявил Кураев, он просил подробно ознакомиться с обвинениями, на основании которых его привлекли к суду. Без этой информации он не смог подготовиться «ни к покаянию, ни к защите». Протодиакону также отказали в досудебной встрече с представителем суда, запретили приходить в суд с адвокатом или экспертом в области церковного права, приглашать свидетелей, пользоваться телефоном, интернетом, компьютером. Кроме того, у Кураева не было возможности заключить досудебное примирение.

Кураев заявил о «никаком» отношении к запрету служить ему в церкви
Общество
Андрей Кураев

Со слов Кураева, все отказы в суде объяснили тем, что дело рассматривается в закрытом формате. «Однако обвинение не может быть закрытым для самого обвиняемого. <...> Поэтому я не считаю возможным прийти на ваше заседание», — указал Кураев, сделав вывод, что его вызвали в суд не для прений, а только, чтобы заслушать приговор.

В посте Кураева суд увидел признаки «хулы на Церковь». Он также пришел к выводу, что Кураев «не изменил характера своих действий» после увещеваний со стороны РПЦ еще в 2015 году. Решение об извержении из сана вступит в силу в случае утверждения его правящим архиереем патриархом Московским и всея Руси Кириллом, прежде оно может быть обжаловано.

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Сам протодиакон объяснил свое высказывание об Агейкине личным мнением, которое он не будет менять только из-за того, что протоиерей умер. «Самому горько, что у меня вот такой остался осадок, такое мнение о человеке», — отметил он.

РПЦ Андрей Кураев обвинения
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