Протодиакон Кураев упрекнул РПЦ в сокрытии обвинений

Протодиакон Андрей Кураев заявил, что ему не дали ознакомиться с сутью выдвинутых против него обвинений и лишили возможности полноценно защититься, поэтому он не пришел на заседание церковного суда. Об этом священнослужитель написал в своем блоге в ЖЖ.

Епархиальный церковный суд Москвы 29 декабря заочно признал протодиакона подлежащим «извержению из сана» за пост в ЖЖ. По мнению суда, Кураев оскорбил умершего от коронавируса протоиерея Александра Агейкина, которого клирик назвал в своем посте «тупым карьеристом, сделавшим карьеру в сфере вип-сервиса».

Как заявил Кураев, он просил подробно ознакомиться с обвинениями, на основании которых его привлекли к суду. Без этой информации он не смог подготовиться «ни к покаянию, ни к защите». Протодиакону также отказали в досудебной встрече с представителем суда, запретили приходить в суд с адвокатом или экспертом в области церковного права, приглашать свидетелей, пользоваться телефоном, интернетом, компьютером. Кроме того, у Кураева не было возможности заключить досудебное примирение.