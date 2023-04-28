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В Киеве назвали условие для сохранения Китаем экономического влияния

Подоляк: Китай должен дистанцироваться от России, чтобы сохранить влияние на экономику
Фото: Aly Song / Getty Images
Фото: Aly Song / Getty Images

Китай должен дистанцироваться от России, чтобы сохранить влияние на мировую экономику. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в эфире телеканала «Рада».

«Год Китай не мог определиться с позицией, и сейчас ему предстоит сделать выбор: или он работает в рамках, определенных международным правом, и тогда замещает Россию <...> или Китай продолжает стоять в стороне — и тогда он постепенно будет терять свое влияние», — отметил он.

Властям Китая не следует помогать российской стороне экономически, в том числе «участвовать в ее военно-промышленном комплексе», а также выступать как «российский информационный и дипломатический агент», добавил Подоляк.

Ранее, 26 апреля, президент Украины Владимир Зеленский и лидер Китая Си Цзиньпин созвонились впервые с начала военной операции на Украине. Разговор состоялся по инициативе Киева. После этого Пекин создал делегацию по урегулированию ситуации на Украине, ее возглавил экс-посол в России Ли Хуэй.

Китай 24 февраля представил мирный план из 12 пунктов, который включал призыв к возобновлению переговоров с Россией, а также уважение суверенитета всех стран, отказ от менталитета холодной войны. Зеленский тогда отметил, что если в нем нет пункта о выводе российских войск с территории Украины, то такой план нереализуем.

После переговоров украинского лидера с Си Цзиньпином пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров сообщил о точках соприкосновения в мирных планах двух стран. В частности, точка зрения Киева и Пекина совпадает в вопросе неиспользования ядерного оружия, а также в вопросе необходимости восстановить мир в стране.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор председателя Китая и президента Украины является суверенным делом этих стран, но Москва приветствует инициативы, которые могут положить конец конфликту.

Теги
Михаил Подоляк Украина Китай мировая экономика
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