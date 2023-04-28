Суд арестовал четвертого за неделю обвиняемого в госизмене

За последнюю неделю это четвертый россиянин, которого отправили под стражу в Москве по делу о госизмене. Еще одну женщину доставили в столичное СИЗО из другого региона

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Лефортовский суд Москвы по обвинению в госизмене отправил под стражу россиянина Бойко Е.Ю., следует из данных картотеки суда.

Как и другие дела по статье о госизмене (ст. 275 УК), материалы дела против Бойко засекречены.

На этой неделе в рамках расследования дела о госизмене суд в Москве отправил под стражу двух россиян — Довганя А.С. и Плыске Ю.В. Также суд продлил срок содержания в следственном изоляторе гражданке Слободчиковой Н.М., которую ранее задержали в регионе, а затем доставили в Москву.

Накануне, 27 апреля, суд арестовал еще одного россиянина, обвиняемого в госизмене, — Расулова Р.Н.

По действующим законам максимальное наказание по статье о госизмене составляет 20 лет лишения свободы.

В начале апреля, после гибели военкора Владлена Татарского в результате взрыва в одном из кафе Санкт-Петербурга, в Госдуму внесли поправки, которые предусматривают пожизненное наказание за госизмену. Депутаты заявили, что законопроект необходим для защиты от «беспрецедентных угроз, с которыми сейчас столкнулась наша страна со стороны Украины и ее западных спонсоров».

18 апреля Госдума приняла поправки, на этой неделе их одобрил Совет Федерации.