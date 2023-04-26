Суд в Москве арестовал двоих обвиненных в госизмене россиян

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО обвиненного в госизмене россиянина Довганя. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда. Такую же меру пресечения суд избрал для другого фигуранта дела о госизмене по фамилии Плыске.

ФСБ задержала Довганя А.С. накануне и попросила суд поместить его под арест на время следствия.

Обоим фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы. Подробности не раскрываются, обычно такие дела рассматриваются в закрытом режиме.

17 апреля Мосгорсуд приговорил к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене и фейках об армии оппозиционера Владимира Кара-Мурзу. Ему назначили штраф в 400 тыс. руб. и запрет заниматься журналистикой в течение семи лет после освобождения. Как госизмену суд квалифицировал выступления политика с критикой российских властей в Лиссабоне, Хельсинки и Вашингтоне.