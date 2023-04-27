Россиянина арестовали по делу о госизмене

Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

Лефортовский суд 27 апреля арестовал подозреваемого в госизмене Расулова Р.Н., других подробностей дела нет. Россиянину может грозить до 20 лет лишения свободы

Фото: Владислав Шатило / РБК

Россиянина Расулова Р.Н. арестовали по ст. 275 УК («государственная измена»), следует из картотеки судебных дел.

Ходатайство о его аресте поступило в Лефортовский суд 27 апреля. Суд принял решение о заключении его под стражу. Подробности дела не раскрываются, обычно такие дела рассматриваются в закрытом режиме.

Максимальное наказание по 275 УК — 20 лет лишения свободы.

18 апреля Госдума приняла поправки о пожизненном наказании за госизмену. Накануне поправки одобрили в Совфеде. Соответствующий законопроект 7 апреля внесла группа депутатов во главе с руководителем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым.

Это произошло менее чем через неделю после убийства военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) во время творческого вечера, который он проводил в кафе в Санкт-Петербурге. В заведении произошел взрыв — сработало устройство, вмонтированное в статуэтку, которую подарили военкору. Обвиняемой по делу проходит Дарья Трепова, она заявила, что сожалеет о произошедшем.

По словам Пискарева, увеличение порогов наказания за госизмену предусматривает отбывание срока в учреждениях с особым режимом заключения. Право на условно-досрочное освобождение у осужденных пожизненно появляется не раньше чем через 25 лет и при условии примерного поведения.