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МИД назвал «недружественным шагом» запрет на въезд Минниханова в Молдавию

МИД: запрет Молдавии на въезд в страну главы Татарстана является «недружественным шагом»
Рустам Минниханов
Рустам Минниханов (Фото: Global Look Press)

Запрет властей Молдавии на въезд в страну главы Татарстана Рустама Минниханова является «очередным недружественным шагом» по отношению к России, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Расцениваем решение молдавских властей как очередной недружественный шаг по отношению не только к Татарстану и Гагаузии, но и к России. Он направлен на подрыв традиционно тесного взаимодействия между регионами наших стран. Уверены, что подобный антироссийский курс не находит поддержки в широких кругах общественности Молдавии», — подчеркнула дипломат.

Днем 17 апреля Минниханов рассказал, что его не пустили в Молдавию, объявив там нежелательным лицом. По словам главы Татарстана, об этом он узнал только по прилете в Кишинев.

Депутат Народного собрания Гагаузии (автономное территориальное образование в составе Молдавии) Александр Суходольский пояснил, что Минниханов должен был принять участие в Конгрессе дружбы народов в городе Комрате по его приглашению. «Ему даже не дали спуститься с самолета в аэропорту Кишинева», — сказал депутат.

Власти Молдавии позже опровергли признание Минниханова персоной нон-грата. Молдавская погранполиция заявила, что ему отказали во въезде из-за попытки «вмешаться во внутренние дела страны». «Поддержка кандидата на местных выборах в нашей стране не является уважительной причиной», — подчеркнули в ведомстве.

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Персоны
Рустам Минниханов Молдавия Мария Захарова

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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