Молдавия опровергла признание Минниханова персоной нон грата

МВД Молдавии: Минниханову отказали во въезде в страну из-за «вмешательства в выборы»

Рустам Минниханов (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Главе Татарстана Рустаму Минниханову было отказано во въезде в Молдавию из-за попытки «вмешаться во внутренние дела страны», он не признан персоной нон грата. Об этом сообщила Погранполиция Молдавии.

По данным полиции, за последние сутки во въезде в Молдавию было отказано 46 иностранцам, которые «не смогли обосновать цель своей поездки, запутались в заявлениях, а также представили противоречивую информацию о цели визита в страну».

«Не соответствуют действительности и заявления недавно вернувшегося из нашей страны российского чиновника о том, что он объявлен «персоной нон грата» в Молдове. Поддержка кандидата на местных выборах в нашей стране не является уважительной причиной, и власти просят российских чиновников воздержаться от вмешательства во внутренние дела нашей страны», — подчеркнули в ведомстве.

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