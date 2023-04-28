«Ъ» узнал детали обвинения против главкома украинских ВМС

Украинский вице-адмирал отдал приказы атаковать российские корабли, из-за чего ВМФ был нанесен значительный ущерб, погибли 11 моряков, цитирует «Коммерсантъ» материалы дела. Речь идет, в частности, об атаках близ острова Змеиный

Алексей Неижпапа (Фото: Nina Liashonok/ Ukrinform / ZUMA Wire / ТАСС)

Главнокомандующего Военно-морскими силами Украины (ВМСУ) вице-адмирала Алексея Неижпапу обвиняют в трех атаках российских кораблей, которые произошли по его приказам, пишет «Коммерсантъ».

По приказу вице-адмирала, указывает газета, украинские дроны 2 мая прошлого года атаковали близ острова Змеиный в Черном море два российских скоростных десантно-транспортных катера БК-16, спустя пять дней там же от беспилотника пострадал российский десантный катер Д-172, а 17 июня выпущенными с берега ракетами в нейтральных водах потопили спасательный буксир «Василий Бех». В результате ударов погибли 11 военных, а российскому ВМФ нанесен значительный ущерб, говорится в материалах дела, пишет «Коммерсантъ».

Как выяснило издание, Следственный комитет заподозрил вице-адмирала в преступлениях на основании данных контрразведки ФСБ. Его обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего (ст. 317 УК) и умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, повлекшее смерть человека или иные тяжкие последствия (ч. 2 ст. 167 УК).

Следствие считает, что в преступлениях кроме Неижпапы участвовали неустановленные военные из числа командования разведывательного и оперативного управления ВМСУ, 406-й отдельной артиллерийской бригады, 10-й морской авиационной бригады и ситуационного центра.

Собеседники издания в Генпрокуратуре рассказали, что полноценный розыск с участием Интерпола невозможен: ведомство принимает документы на обвиняемых, но не исполняет их, обычно не поясняя причин.

Заочный арест вице-адмирала утвердил Хамовнический суд Москвы. Срок ареста будет исчисляться с момента экстрадиции Неижпапы в Россию или его задержания на территории страны. МВД объявило Неижпапу в розыск, информация об этом содержится в базе ведомства.



В конце апреля был заочно арестован Кирилл Буданов — начальник главного управления разведки министерства обороны Украины. Ему предъявлено обвинение в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия. В суде отметили, что объявят Буданова в междунардный розыск.