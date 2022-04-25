Россия направила США ноту с требованием прекратить поставки оружия Киеву

По словам посла, в общей сложности Вашингтон поставил вооружение Киеву на $800 млн, что «не способствует поиску дипломатического решения конфликта»

Фото: Senior Airman Stephani Barge / U.S. Air Force / AP

Москва направила Вашингтону ноту с требованием прекратить поставлять Киеву оружие. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

По словам дипломата, в общей сложности Соединенные Штаты поставили вооружение Киеву на $800 млн. Дипломат указал, что эта огромная цифра, которая никак «не способствует поиску дипломатического решения конфликта».

«Передавали ли мы ноту — да, мы подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием, мы потребовали прекращения такой практики», — сказал он.

Ранее о том, что Москва направила США ноту, в которой осудила поставки вооружения Украине, писала газета The Washington Post. В документе, по данным газеты, говорилось, что поставки Киеву «наиболее чувствительных систем вооружений» «подливают масла в огонь» и могут «привести к непредсказуемым последствиям».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 16 апреля подтвердила, что Москва передала ноту, но не стала раскрывать ее содержание. По ее словам, нота направлена «по всем странам».

Представитель Белого дома Джен Псаки, в свою очередь, сочла ноту Москвы «пустыми угрозами». «Я не буду спекулировать по поводу пустых угроз или угроз со стороны [президента России Владимира] Путина и российского руководства», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

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Западные страны, включая США, начали увеличивать поставки вооружения Украине на фоне российской военной операции. В последний раз президент США Джо Байден анонсировал военную помощь Киеву на $800 млн 21 апреля. За счет этого Вашингтон пытается помочь Киеву занять максимально сильную позицию «как на поле боя, так и за столом переговоров», указывал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Власти России подвергают критике передачу западными странами оружия Украине. Антонов называл поставки «накачкой», выразив уверенность, что значительная часть вооружений попадает на Украине в руки «бандитов, нацистов, террористов и уголовников». В российском МИДе предупреждали, что конвои с иностранным вооружением станут целями для российской армии. В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что поставки оружия Украине странами Запада не помешают России достичь заявленных целей военной операции.