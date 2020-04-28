СМИ назвали генерала ФСБ ключевым фигурантом по делу MH17

По данным русской службы Би-би-си, Bellingcat и The Insider, речь идет о замглавы погранслужбы ФСБ России генерал-полковнике Андрее Бурлаке. В материалах следственной группы он фигурировал под псевдонимом Владимир Иванович

Андрей Бурлака (Фото: Правительство Брянской области)

Возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году может быть первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на источники.

Как утверждает издание, Бурлака значится в материалах Объединенной следственной группы (JIT) под псевдонимом Владимир Иванович. К такому же выводу пришли расследовательская группа Bellingcat и журналисты The Insider.

В ноябре 2019 года JIT (в нее входят представители Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии) обнародовала записи телефонных переговоров. На записи, как утверждает следствие, переговоры, которые в 2014 году вели ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики и представители России. Из них следует, что представители ДНР между собой называли человека по имени Владимир Иванович командиром проводимой на востоке Украины операции, отмечает Би-би-си. В частности, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (один из подозреваемых суда в Гааге по делу о крушении самолета) упоминал, что подчинялся его приказам.

Журналисты пришли к выводу, что Владимир Иванович и Андрей Бурлака — одно и то же лицо, изучив данные о перемещениях генерала ФСБ и результаты фоноскопической экспертизы. Би-би-си пишет, что экспертиза в лаборатории Martin Barry Forensic Services, сделанная по запросу издания, показала как сходства, так и «некоторые различия» в голосах генерала Бурлаки и Владимира Ивановича. В то же время анализ голосов, проведенный The Insider, показал, что они принадлежат одному человеку.