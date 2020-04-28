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Крушение малайзийского Boеing: итоги расследования ,  
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СМИ назвали генерала ФСБ ключевым фигурантом по делу MH17

По данным русской службы Би-би-си, Bellingcat и The Insider, речь идет о замглавы погранслужбы ФСБ России генерал-полковнике Андрее Бурлаке. В материалах следственной группы он фигурировал под псевдонимом Владимир Иванович
Андрей Бурлака
Андрей Бурлака (Фото: Правительство Брянской области)

Возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году может быть первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на источники.

Как утверждает издание, Бурлака значится в материалах Объединенной следственной группы (JIT) под псевдонимом Владимир Иванович. К такому же выводу пришли расследовательская группа Bellingcat и журналисты The Insider.

В ноябре 2019 года JIT (в нее входят представители Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии) обнародовала записи телефонных переговоров. На записи, как утверждает следствие, переговоры, которые в 2014 году вели ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики и представители России. Из них следует, что представители ДНР между собой называли человека по имени Владимир Иванович командиром проводимой на востоке Украины операции, отмечает Би-би-си. В частности, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (один из подозреваемых суда в Гааге по делу о крушении самолета) упоминал, что подчинялся его приказам.

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Фото: Sergei Grits / AP

Журналисты пришли к выводу, что Владимир Иванович и Андрей Бурлака — одно и то же лицо, изучив данные о перемещениях генерала ФСБ и результаты фоноскопической экспертизы. Би-би-си пишет, что экспертиза в лаборатории Martin Barry Forensic Services, сделанная по запросу издания, показала как сходства, так и «некоторые различия» в голосах генерала Бурлаки и Владимира Ивановича. В то же время анализ голосов, проведенный The Insider, показал, что они принадлежат одному человеку.

По данным Bellingcat, в 2014 и 2015 годах генерал Бурлака постоянно летал в Ростов, Крым и Краснодар, которые журналисты называют «тремя центрами управления украинской операцией». Би-би-си пришла к выводу, что в день крушения Boeing — 17 июля 2014 года — Бурлака был в Ростове-на-Дону, а на следующий день уехал в Москву.

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Источник Би-би-си утверждает, что Андрей Бурлака после завершения активной фазы конфликта на востоке Украины в 2014–2015 годах получил повышение, а также звание Героя России. В открытом доступе указа о присвоении генералу высшей госнаграды нет. До 2014 года Бурлака был генерал-лейтенантом, а после стал генерал-полковником.

Игорь Стрелков в ответ на вопрос Би-би-си о том, знаком ли он с Андреем Бурлакой, заявил: «Знаете, что-то знакомое, но не помню точно», и допустил, что мог с ним общаться. На вопрос о Владимире Ивановиче он сказал: «Я понял, это связано с «Боингом», заявил, что ополченцы не сбивали пассажирский лайнер, и добавил, что больше не будет ничего комментировать.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу Би-би-си прокомментировать данные о том, что Бурлака является фигурантом расследования JIT, заявил: «Мы не знаем, о чем идет речь».

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Самолет Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту были 298 человек, все они погибли. В сентябре 2016-го JIT пришла к выводу, что самолет сбила ракета, запущенная из ЗРК «Бук» из населенного пункта Снежное на востоке Украины (под контролем сил ДНР), а зенитный комплекс принадлежал российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

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Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

9 марта 2020 года в Гааге начался суд по делу о крушении рейса MH17. JIT считает, что к катастрофе причастны трое россиян и один украинец. По мнению следователей, Стрелков, экс-глава военной разведки ДНР Сергей Дубинский, его заместитель Олег Пулатов и еще один подчиненный Дубинского — Леонид Харченко ответственны за переброску зенитно-ракетного комплекса «Бук» из России в Донбасс.

Россия настаивает на непричастности к катастрофе. Владимир Путин заявлял, что у России есть своя версия причин крушения рейса MH17, в результате которого погибли 298 человек. Однако, по его словам, западные эксперты не хотят к ней прислушиваться.

Авторы: Наталия Анисимова, Роман Кирьянов
Теги: Донбасс, Boeing, MH17, ФСБ, Украина
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