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«Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского
Украинский портал «Новое время» опубликовал документ, в котором названы основные цели работы команды Владимира Зеленского в оборонной сфере. «Военную доктрину» предоставил советник избранного президента по безопасности и обороне
Фото: Christopher Occhicone / Bloomberg

Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО. Об этом сообщает украинский портал «Новое время» со ссылкой на «военную доктрину Зеленского». Документ, как отмечает издание, передал ему ​советник избранного президента по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

Согласно доктрине должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего ВС Украины будут разделены (сейчас обе занимает  генерал армии Виктор Муженко), при этом за Генштабом останется ​планирование обороны и стратегического применения вооруженных сил.

«Противостоять противнику, который превосходит нас численно и материально, будет профессиональная, добровольная и мотивированная армия, взаимосовместимая с армиями стран НАТО», — говорится в документе.

Особо подчеркивается необходимость усиления армии резервом постоянной готовности и системой территориальной обороны и передачи командирам «тактического и оперативного уровня» права максимально самостоятельно принимать решения по отражению вооруженной агрессии.

«Ни метра нашей территории мы не отдадим врагу», — говорится в доктрине.

При этом армию планируется избавить от несвойственных ей функций, все не используемое по назначению военное имущество передать органам власти, отвечающим за управлением госимуществом, и обеспечить открытость информации о финансировании оборонной сферы.

«Никто не будет зарабатывать на армии... Мы обеспечим прозрачность государственного оборонного заказа и создадим конкурентные условия для частного бизнеса и государственных предприятий. «Укроборонпром» будет лишен функций по формированию военно-технической политики. Формированием и реализацией военно-промышленной политики будет заниматься новый центральный орган исполнительной власти. Бóльшая часть оборонных закупок будет переведена на электронные площадки без возможности вмешательства в процесс их работы. Цена будет лишь одним из критериев определения победителя», — отмечается в документе.

Согласно доктрине выделяемые на финансирование армии средства планируется распределять в следующих пропорциях:

  • ​50% — на содержание вооруженных сил;
  • 30% — на их перевооружение;
  • 20% — на подготовку войск.

Приоритетом названо оснащение армии современным высокотехнологичным оружием, в первую очередь средствами ведения разведки, комплексами ПВО, системами связи и радиоэлектронной борьбы.

Большое внимание планируется уделять увеличению зарплат военнослужащих-контрактников, которые обещают повысить до уровня, принятого в армиях стран НАТО. Кроме того, военным обещают приоритетное право поступления в высшие учебные заведения, бесплатное медицинское страхование, служебное жилье и помощь в приобретении собственных квартир через накопительные целевые программы, долгосрочное и ипотечное кредитование.

По данным Центральной избирательной комиссии, в ходе второго тура выборов президента Украины за Владимира Зеленского проголосовало 73,22% пришедших на участки избирателей, что считается рекордным показателем за всю историю президентских выборов в стране. Официально объявить итоги выборов ЦИК планирует 30 апреля. Инаугурация нового президента согласно закону должна состояться не позднее 3 июня 2019 года.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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