«Новое время» опубликовало «военную доктрину» Зеленского

Украинский портал «Новое время» опубликовал документ, в котором названы основные цели работы команды Владимира Зеленского в оборонной сфере. «Военную доктрину» предоставил советник избранного президента по безопасности и обороне

Фото: Christopher Occhicone / Bloomberg

Вопросы безопасности и обороны после вступления Владимира Зеленского на пост президента Украины останутся в сфере ответственности главы государства, а руководство силами обороны будет осуществляться в соответствии с принципами и стандартами, принятыми в странах НАТО. Об этом сообщает украинский портал «Новое время» со ссылкой на «военную доктрину Зеленского». Документ, как отмечает издание, передал ему ​советник избранного президента по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

Согласно доктрине должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего ВС Украины будут разделены (сейчас обе занимает генерал армии Виктор Муженко), при этом за Генштабом останется ​планирование обороны и стратегического применения вооруженных сил.

«Противостоять противнику, который превосходит нас численно и материально, будет профессиональная, добровольная и мотивированная армия, взаимосовместимая с армиями стран НАТО», — говорится в документе.

Особо подчеркивается необходимость усиления армии резервом постоянной готовности и системой территориальной обороны и передачи командирам «тактического и оперативного уровня» права максимально самостоятельно принимать решения по отражению вооруженной агрессии.

«Ни метра нашей территории мы не отдадим врагу», — говорится в доктрине.