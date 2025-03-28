Россия вернула тела 43 погибших военных
Россия и Украина обменялись телами погибших, сообщил РБК представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. Россия вернула тела 43 погибших.
Украине передали тела 909 погибших военных, сообщал ранее украинский координационный штаб по обращению с военнопленными.
В предыдущий раз стороны обменялись телами погибших 14 февраля. Тогда в Россию во время обмена вернули тела 45 военнослужащих, Украине передали тела 757 военнослужащих.
До этого обмен телами погибших стороны проводили в конце января — 24-го числа. Тогда Россия вернула 49 тел погибших военных, Украина получила 757 тел.
Российская и украинская стороны регулярно обмениваются телами погибших военных во время конфликта. Последний обмен был проведен 20 декабря, когда Россия получила тела 42 погибших военных, а Украина — 503 тела.
Обмены проводились и в ноябре — 8 ноября по формуле «563 на 37», и 29 ноября по формуле «502 на 48».
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