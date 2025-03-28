Украина сообщила, что ей передали тела 909 военных

Украина получила тела 909 военных, сообщили в украинском штабе. По словам сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, России вернули тела 43 погибших военных

Фото: Украинский координационный штаб по обращению с военнопленными

Украине передали тела 909 погибших военных. Об этом сообщил украинский координационный штаб по обращению с военнопленными.

Тела передали с Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского и Запорожского направления, а также моргов на территории России.

Украинский штаб выразил благодарность международному комитету Красного Креста. «Правоохранительные органы совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки установят личности погибших», — говорится в сообщении.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что России передали 43 тела погибших военнослужащих. Эту информацию подтвердил РБК депутат Шмасаил Саралиев.

РБК обратился за комментарием к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и депутату Госдумы Шамсаилу Саралиеву.

В предыдущий раз стороны обменялись телами погибших 14 февраля. В Россию во время обмена вернули тела 45 военнослужащих, Украине передали тела 757 военнослужащих.

19 марта Россия и Украина обменяли военнослужащих, взятых в плен. Тогда Москве были переданы 175 военных. Столько же военных были переданы Киеву. Посредником в обмене выступили ОАЭ.