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Военная операция на Украине ,  
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Украина сообщила, что ей передали тела 909 военных

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Военная операция на Украине
Украина получила тела 909 военных, сообщили в украинском штабе. По словам сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, России вернули тела 43 погибших военных
Фото: Украинский координационный штаб по обращению с военнопленными
Фото: Украинский координационный штаб по обращению с военнопленными

Украине передали тела 909 погибших военных. Об этом сообщил украинский координационный штаб по обращению с военнопленными.

Тела передали с Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского и Запорожского направления, а также моргов на территории России.

Украинский штаб выразил благодарность международному комитету Красного Креста. «Правоохранительные органы совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки установят личности погибших», — говорится в сообщении.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что России передали 43 тела погибших военнослужащих. Эту информацию подтвердил РБК депутат Шмасаил Саралиев.

РБК обратился за комментарием к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и депутату Госдумы Шамсаилу Саралиеву.

Россия и Украина обменяли пленных по формуле «175 на 175»
Политика
Фото:ТАСС

В предыдущий раз стороны обменялись телами погибших 14 февраля. В Россию во время обмена вернули тела 45 военнослужащих, Украине передали тела 757 военнослужащих.

19 марта Россия и Украина обменяли военнослужащих, взятых в плен. Тогда Москве были переданы 175 военных. Столько же военных были переданы Киеву. Посредником в обмене выступили ОАЭ.

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Милена Костерева, Яна Баширова Яна Баширова
Военная операция на Украине Россия Украина обмен телами
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