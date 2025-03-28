Украина сообщила, что ей передали тела 909 военных
Украине передали тела 909 погибших военных. Об этом сообщил украинский координационный штаб по обращению с военнопленными.
Тела передали с Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского и Запорожского направления, а также моргов на территории России.
Украинский штаб выразил благодарность международному комитету Красного Креста. «Правоохранительные органы совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки установят личности погибших», — говорится в сообщении.
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что России передали 43 тела погибших военнослужащих. Эту информацию подтвердил РБК депутат Шмасаил Саралиев.
РБК обратился за комментарием к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и депутату Госдумы Шамсаилу Саралиеву.
В предыдущий раз стороны обменялись телами погибших 14 февраля. В Россию во время обмена вернули тела 45 военнослужащих, Украине передали тела 757 военнослужащих.
19 марта Россия и Украина обменяли военнослужащих, взятых в плен. Тогда Москве были переданы 175 военных. Столько же военных были переданы Киеву. Посредником в обмене выступили ОАЭ.
Читайте РБК в Telegram.
Последствия землетрясения в Бангкоке. Видео
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию
Евросоюз начал работу над 17-м пакетом санкций против России
Путин рассказывает подводникам о переговорах с США. Видео
В «Светофоре» объяснили рост числа посетителей магазинов на фоне проверок
У россиян вырос уровень счастья
В России появится единый реестр нуждающихся в жилье
В Канаде появилась идея заблокировать американцам Pornhub
В России предложили ужесточить требования к такси
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов