Россия вернула тела 45 погибших военных
В Россию во время обмена вернули тела 45 погибших российских военных. Об этом РБК сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
Украине передали тела 757 погибших военных.
В предыдущий раз стороны обменялись телами погибших в конце января. 24 января Россия вернула 49 тел погибших военных, Украина получила 757 тел.
Российская и украинская стороны регулярно обмениваются военнопленными и телами погибших во время конфликта. До этого последний обмен проводился 20 декабря, тогда Россия получила тела 42 погибших военных, Украина — 503 тела.
В ноябре также стороны проводили обмен — 8 ноября по формуле «563 на 37», 29 ноября — по формуле «502 на 48».
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